Homebiogas : Bio-Toilet, un kit qui décompose vos déchets et les transforme en biogaz (gratuit) pour la cuisson

Vous en avez assez de jeter votre argent par les fenêtres ou votre eau potable dans les canalisations ? Vous en avez assez de produire des déchets humains ou alimentaires qui pourraient vous être utiles ? Et si vous investissiez dans un kit pour WC de la start-up israélienne HomeBiogas ? Cette start-up révolutionne les WC, le compostage, la production de gaz de cuisson, la fabrication de paillis et la réduction des déchets dans un seul et même dispositif : le HomeBiogas WC ! Avec un investissement d’un peu plus de 1000€, vous allez pouvoir récupérer vos déchets humains et alimentaires. Ceux-ci vous permettront de réduire votre impact carbone, d’économiser de l’eau et de vous offrir quelques heures de gaz de cuisson totalement gratuit… On vous explique tout !

HomeBiogas c’est quoi ?

HomeBiogas est une entreprise de biogaz basée à Beit Yanai, en Israël. L’entreprise produit et vend des digesteurs anaérobies qui transforment les déchets organiques en gaz méthane et en engrais liquide. Leurs appareils écologiques permettent de devenir indépendant du réseau d’assainissement ou d’une fosse septique. Les WC HomeBiogas offrent plusieurs avantages :

Récupérer les déchets humains et alimentaires;

Produire un biogaz de cuisson totalement gratuit;

Fabriquer un paillis pour vos cultures;

Réduire votre empreinte carbone;

Economiser des milliers de litres d’eau chaque année.

Les WC HomeBiogas, plus efficaces que les WC à compost

Le kit HomeBiogas Bio-Toilet est une alternative supérieure aux toilettes à compost ordinaires. Grâce à un système anaérobie, il décompose les déchets et les transforme en biogaz renouvelable pour la cuisson. Il est facile à installer, sûr, sans tracas, hors réseau et respectueux de l’environnement. Grâce à ce système, vous pourrez préparer vos repas chaque jour gratuitement puisqu’il permet, pour le plus petit modèle, de produire une heure de gaz quotidiennement. Les kits toilettes HomeBiogas sont tous fournis avec une plaque de cuisson spécialement adaptée au biogaz produit… Attention, seuls les appareils de cuisson fournis par la marque peuvent être adaptés au système.

Les différents modèles et les prix

BIO-TOILETTE & HBG2 se destine à une famille de 3 personnes, il permet d’obtenir une heure de gaz de cuisson gratuit (plaque de cuisson, un brûleur, fournis); il convient aux déchets humains et alimentaires. Avec lui, vous réduirez votre empreinte carbone de 6 tonnes de CO2 et sauverez 40 000 litres d’eau chaque année.

Le modèle BIO-TOILETTE & HBG2 coûte en ce moment 1236$ (1145€) au lieu de 1465$. Il faut ajouter 99$ (91€) de frais de port pour la France.

BIO-TOILETTE & HBG4 est prévu pour une famille de 6 personnes maximum. Il offre deux heures de gaz de cuisson gratuites et est fourni avec une plaque de cuisson spéciale à deux brûleurs. Il traite les déchets humains et alimentaires et vous permet de réduire votre empreinte carbone de 6 tonnes et d’économiser 72 000 litres d’eau chaque année.

Le modèle BIO-TOILETTE & HBG4 coûte en ce moment 1576$ (1460€) au lieu de 1855$. Il faut ajouter 99$ (91€) de frais de port pour une livraison en France.

DOUBLE BIO-TOILETTE & HBG4 est également prévu pour 6 personnes mais permet d’équiper deux toilettes. Il possède les mêmes caractéristiques en termes d’économie d’eau et de réduction de l’empreinte carbone. Attention cependant, il ne traite que les déchets humains, pas les déchets alimentaires.

Le modèle DOUBLE BIO-TOILETTE & HBG4 coûte en ce moment 1984$ (1838€) au lieu de 2335$. Les frais d’expédition de ce modèle pour la France seront de 149$ (138€).

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter directement HomeBiogas via le formulaire sur le site.