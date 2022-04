Pour le prix d’un smartphone, ce biodigesteur crée de l’énergie gratuitement (2kg de déchets = 2 heures de gaz)

Dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, le compostage sera obligatoire pour les particuliers à compter du 31 décembre 2023. Cette pratique se développe de plus en plus mais elle va continuer, par obligation à s’amplifier dans les mois à venir. Engie, le géant du gaz français, prend un peu d’avance sur ses concurrents en investissant dans la start-up HomeBiogas. Celle-ci propose déjà une solution domestique simple qui permettra de recycler certains déchets alimentaires en gaz de cuisson. Installer des digesteurs de biogaz chez les particuliers, c’est l’ambition d’Engie, et une autre manière de composter ses déchets. Présentation.

Le digesteur individuel : un équipement d’avenir ?

Aujourd’hui, lorsqu’il s’agit d’équiper une maison, les propriétaires pensent réfrigérateur, cuisinière, éventuellement panneaux solaires s’ils veulent produire de l’énergie… Demain, il faudra penser « digesteur individuel ». La start-up israélienne HomeBiogas propose déjà cette « tente » gonflable un peu étrange qui a le pouvoir de digérer 2 kilos de déchets alimentaires et de produire 2 heures de gaz pour une cuisinière adaptée. Ce petit méthaniseur domestique devrait permettre dans quelques mois ou années de transformer nos propres déchets pour notre consommation de gaz ou d’électricité.

Pourquoi Engie n’a pas choisi le français Méthatec ?

S’ils ont choisi HomeBiogas 2.0, c’est parce que contrairement à la solution Méthatec, le digesteur ne s’alimente pas avec un groupe électrogène et ne fournit donc pas de courant, le but étant de fournir du gaz et du compost. Dans le HomeBiogas, la digestion des déchets produit également un engrais liquide et complètement biologique pour fertiliser les vergers et potagers. De plus, le digesteur gonflable israélien étant de petite taille, il convient à une famille de quatre personnes et se monte sans nécessiter l’intervention d’un professionnel. Son emballage à plat fait également de lui; c’est donc un appareil qui peut être expédié très facilement dans un simple colis.

Le HomeBiogas est-il rentable ?

Indiscutablement, le rapport qualité prix est pour le moment, inégalable. Côté investissement, il faut compter 555€, en promotion, au lieu de 1050€ (prix public) pour acquérir l’appareil. Il permet d’économiser en gaz de ville ou citerne pour la cuisson des aliments et réduira l’empreinte carbone d’environ 6 tonnes par an, tous foyers utilisateurs confondus. Oshik Efrati, fondateur de HomeBiogas explique : « HomeBiogas offre une solution fiable, saine et rentable aux personnes qui en ont le plus besoin et leur permet de transformer les déchets en une énergie gratuite »

Des arguments convaincants pour Engie

Le fonds d’investissement Engie New Ventures d’Engie a décidé d’investir 13% du capital de la jeune pousse israélienne. Engie explique s’engager pour le développement des gaz verts et permettre l’accès aux énergies bas carbone dans le monde entier. La simplicité du modèle proposé par HomeBiogas et sa facilité d’utilisation a fini de convaincre le géant français.

Comment fonctionne le HomeBiogas exactement ?

Les digesteurs HomeBiogas utilisent des bactéries méthanogènes, similaires à celles présentes dans l’estomac des vaches, décomposant les déchets organiques, créant un gaz propre et un bio-engrais. Ces bactéries transforment alors les déchets en biogaz qui est filtré et stocké dans un sac de stockage sécurisé et breveté. Le biogaz est directement livré à la cuisinière spéciale par une tuyauterie fournie par la start-up. En parallèle, les bactéries produisent un bio-engrais liquide qui peut être récupéré comme fertilisant pour les sols. Il fonctionne un peu sur le principe du composteur de cuisine Bokashi, mais au lieu de produire du compost et de l’engrais liquide, il produit du gaz.