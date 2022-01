Lidl invente un film de protection comestible pour les fruits et les légumes

Depuis 2015, 6,9 milliards de tonnes de déchets ont été produits dans le monde. Il est important de faire disparaître au maximum le plastique de notre quotidien afin de préserver notre belle planète, et beaucoup d’entreprises s’y mettent, en remplaçant les sacs de courses habituels par des sachets papier, ou encore par de grands sacs solides réutilisables, que l’on paie un peu plus cher mais que l’on peut ramener à chaque fois que l’on part faire nos petits achats. Depuis peu, une chaîne de magasin n’hésite pas à agir pour l’environnement. Connu pour ses nombreuses promotions qui ne passent pas inaperçues, la marque Lidl souhaite réinventer les emballages de protection des fruits et des légumes de ses étals.

Pourquoi réduire les emballages plastiques ?

Le plastique fait partie intégrante de notre quotidien; nous le retrouvons presque absolument partout ! Dans les objets, les produits d’hygiènes mais également pour protéger les produits alimentaires. Pour la plupart, nos aliments sont emballés dans du plastique avant d’être mis sur le marché. Et bien que ce conditionnement permette une bonne conservation des produits, il est néanmoins très néfaste pour notre planète.

C’est d’ailleurs le déchet qui pollue le plus notre environnement. Nous le retrouvons dans nos océans et il représente un réel danger pour les espèces qui y vivent. C’est pourquoi il devient très important d’agir; la chaîne de magasin allemande Lidl l’a bien compris et a donc décidé de prendre les choses en main en proposant une innovation révolutionnaire.

Un film comestible pour remplacer les emballages plastiques

Si vous faites partie des personnes qui adorent faire leurs courses à Lidl, et que vous passez par la Suisse, il vous sera bientôt possible de croiser des fruits et légumes emballés dans un emballage peu commun: un film écologique que nous pouvons consommer.

Conçu à partir de déchets alimentaires, ce film 100% comestible fut développer par Lidl Suisse en collaboration avec le Laboratoire de science des matériaux (EMPA). Cette innovation se compose de cellulose végétale fibrillée. Ce composant du film comestible est obtenu par le biais de peaux de fruits et légumes pressées. En plus de réduire les déchets plastiques, cette nouvelle invention permet également de recycler les déchets végétaux.

Mais ce film représente-t-il un danger pour l’Homme ?

Pour commencer, si l’idée de manger un emballage (même comestible) ne vous tente pas trop, sachez que ce film peut tout à fait être éliminé en passant le fruit ou le légume sous l’eau. Mais pour les plus aventureux, il peut se consommer et ne présente aucun danger pour la santé.

Mais en plus d’être comestible, ce film permettrait également une bien meilleure conservation des produits. En effet, selon certains tests réalisés par l’EMPA, cet emballage écologique permettrait de conserver les produits une semaine de plus que les emballages traditionnels. Cette nouvelle idée de la marque allemande sera bientôt testée avant d’être possiblement améliorée. Lidl espère bien voir cet emballage dans l’ensemble des plus de 150 magasins Lidl en Suisse. Pour ce qui est de la France, il faudra sûrement attendre encore un peu.