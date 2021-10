Caverne : Migrator, une caravane tout-terrain à partir de 10 000 euros seulement

Si vous êtes du genre baroudeur de l’extrême, vous devrez forcément trouver un véhicule adapté à vos besoins. Pour ceux qui pratiquent cette manière de voyager, peu de solutions s’offrent à vous. Sur ce marché, il existe bien des caravanes ou camping-cars autonomes qui permettent de bivouaquer où l’on veut. Mais, s’ils sont au top niveau confort, ce n’est pas toujours le cas concernant la mobilité !

Deux solutions s’offrent alors à vous: le van aménagé, pour le tout-terrain qui offre tout le confort nécessaire; mais pour cela, il faudra investir autour de 100 000€… Ou alors, les systèmes de tentes de toit à monter sur votre véhicule, et question confort, ce n’est tout de même pas souvent la panacée.

La solution proposée par Caverne

La caravane Migrator est fabriquée en Roumanie et distribuée par la société Caverne, qui se trouve à Annecy (74). Elle peut vous suivre sur les terrains les plus escarpés et peut même être immergée dans un mètre d’eau.

La caravane tout-terrain est donc une alternative entre le coûteux van aménagé et la tente de toit assez inconfortable. La Migrator existe depuis 2018 et offre suffisamment d’espace pour deux adultes.

Grâce à sa monocoque en fibre de verre, aucun choc ne lui fera peur et elle vous suivra même pour traverser des cours d’eau (1 mètre d’immersion maximum). Quant à son prix, il oscille entre 10 000 et 22 000 €, selon les options. La version la plus chère dispose d’un système de chauffage et de panneaux solaires. Les propriétaires pourront également compter sur un ordinateur de bord, un système qui permet d’ajouter une tente de toit ou encore un attelage pour vélos.

La réglementation française sur le caravaning

En France, la pratique du caravaning n’est pas totalement libre: en effet, sur le site du Service Public, on nous explique que cette pratique peut être interdite dans certains lieux. La réglementation encadre également le stationnement, l’installation et le garage. Et, comme toute remorque, une caravane doit posséder son assurance propre.

Le stationnement d’une caravane doit être de courte durée sur le trajet; on entend par stationnement le fait que la caravane reste attelée au véhicule tracteur. Dans certaines communes, le stationnement des caravanes peut être interdit, il convient de se renseigner en amont. Sur un terrain privé, il faut obtenir l’accord du propriétaire pour pouvoir s’y poser.

Installer une caravane ?

Cela est interdit dans les lieux suivants :

Routes et voies publiques;

Sites naturels classés ou en instance;

Sites remarquables ou patrimoniaux classés;

Proche des monuments historiques;

Sur les rivages maritimes;

A moins de 200 m d’un point d’eau potable;

Dans les bois, forêts et parc classés par un Plan Local d’Urbanisme.

Le stationnement de la caravane seule est bien entendu possible, mais là encore, pas n’importe comment: