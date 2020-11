Cette entreprise veut faciliter le stationnement des trottinettes électriques avec des bornes de recharge solaires

Depuis quelques mois maintenant, les trottinettes et vélos électriques ont pris le pouvoir dans les villes. Légèrs et faciles à utiliser, ils sont rapidement devenus l’un des moyens de transports préférés des citadins. Il a d’ailleurs fallu légiférer sur un code de la route des trottinettes pour ramener le calme sur les trottoirs.

Mais également pour endiguer le stationnement anarchique et bien d’autres désagréments des trottinettes et vélos. Certes ces véhicules électriques ne polluent pas, pourtant ils ont besoin d’énergie électrique pour fonctionner. Swiftmile propose depuis 2015 des bornes appelées « The Oasis » … Et elles se rechargent à l’énergie solaire !

Swiftmile équipe déjà des villes comme Berlin et des entreprises comme Tesla dans le monde. Aujourd’hui, ils tentent de s’implanter dans les grandes villes afin que les trottinettes électriques soient écologiques dès le chargement et pas seulement en roulant propre ! Les bornes The Oasis sont compatibles avec la plupart des engins électriques disponibles à la vente. Elles promettent d’être les stations-services du futur !

Visuellement, elles ne sont pas très différentes des autres bornes. En revanche, elles sont complètement autonomes en énergie. Aucun branchement électrique n’est nécessaire, elles sont dotées de panneaux solaires intégrés.

Une vraie aubaine pour les collectivités !

Les stations Swiftmile possède deux autres avantages à prendre en compte pour les municipalités et les usagers :

L’affichage des places disponibles pour rechargement et le niveau de batterie de la borne

La maintenance des bornes est assurée gratuitement par le constructeur.

Côté financement, c’est uniquement par la publicité qu’il se fait. Les villes cèdent un accès de l’espace publique et se rémunère avec les achats d’espaces publicitaires. La maintenance gratuite et une rémunération publicitaire ? Un bon compromis pour les villes qui pourraient réduire leurs coûts d’entretien et obliger les utilisateurs à garer leurs véhicules aux bons endroits. Ce qui est loin d’être le cas à Paris, où des trottinettes abandonnées jonchent parfois les trottoirs de la ville ! Quand elles ne sont pas jetées dans la Seine !