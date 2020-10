Mobilypod : des abris pour vélos électriques innovants, écologiques et solidaires à Rezé (44)

Avec l’explosion des vélos électriques en ville, il faut désormais trouver un moyen de les recharger de manière écologique. Du côté de Nantes, une entreprise locale, Nielsen Concept teste depuis peu un abri pour vélos plutôt original… Et, surtout très écologique.

Nielsen Concept profite du programme de soutien « Nantes City Lab » pour parfaire son projet innovant et collaboratif. Ils viennent d’installer le premier Mobilypod, sur la place du marché Trentemoult à Rezé (44). Ces abris pour vélos sont innovants par leur conception et leur fonctionnement. Leurs matières premières : des containers maritimes et des panneaux photovoltaïques ! Présentation.

L’idée du Mobilypod

Nicolas Salmon et Jane Nielsen, en couple dans la vie, constate que Nantes manque de vélos électriques à leur arrivée en 2015. En organisant des sondages auprès des habitants, ils se rendent compte que si les vélos électriques sont peu présents, c’est plus par peur du vol ou par le manque de place pour les garer que par le manque de volonté.

De ce constat, leur vient l’idée de concevoir des abris à vélos pour aider au développement de ce mode de transport propre. Nicolas et Jane veulent un projet positif pour la planète, mais, également solidaire.

Recyclage et insertion, les maîtres-mots du Mobilypod

Pour réaliser leurs abris à vélos, ils rachètent à Saint Nazaire, de vieux containers maritimes. Pour transformer les containers, ils font appel à des entreprises d’insertion comme Atoa à Vannes. Les abris sont ensuite couverts de panneaux solaires fournis par Colas. Grâce à cette innovation, l’entreprise intègre le Nantes City Lab. Ce qui lui permet d’expérimenter son projet.

Désormais l’abri vélo Mobilypod trône sur la place de Rezé, il offre une sécurité supplémentaire aux utilisateurs puisque les containers sont fermés. Les utilisateurs laissent leurs vélos à l’intérieur et peuvent le récupérer, chargé quelques heures plus tard. Une innovation écologique et solidaire, qui, on l’espère fera des émules partout en France !