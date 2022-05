WeeRool : Silver Moon, une remorque de camping en aluminium tout équipée

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui rêvent d’une vie hors réseau, du moins pour les vacances… Et quoi de mieux qu’un camping-car pour profiter d’une vie sans contrainte, s’arrêter au gré de ses envies et profiter de paysages inédits. Chez WeeRoll, fabricant de camping-car américain, c’est une caravane baptisée Silver Moon qui vient de sortir… Pas tout à fait une caravane, ni tout à fait un camping-car, elle s’impose comme modèle pour la vie hors-réseau. WeeRoll la présente comme un camping-car en aluminium bon marché, et même si elle semble assez banale, elle regorge de fonctionnalités et s’avère une petite maison à tracter, parfaite pour les vacances en pleine nature. Présentation.

Le concept de WeeRoll

En matière de fabricant de camping-car ou caravane, nous sommes plutôt habitués à des engins de luxe, à des prix astronomiques… Chez WeeRoll, nous pourrions dire que l’emballage (ou la coque) n’a rien d’exceptionnel si ce n’est son allure vintage tout en aluminium, mais l’intérieur réserve quelques jolies surprises. Si WeeRoll choisit l’aluminium pour son Silver Moon, c’est d’abord parce que le matériau est l’une de plus durables qui existe. Cette caravane, Lune Argentée en français, s’offre donc une carapace en aluminium, du châssis au toit, en passant par les murs et les portes…

Les caractéristiques de la Silver Moon

Pour WeeRool, la Silver Moon qui ne coûte « que » 14350€ est un investissement à vie. La coque en aluminium cache en fait une isolation impressionnante du sol au plafond, ce qui fait que le chauffage n’y est pas vraiment obligatoire. À l’intérieur, la caravane est criblée de prises de courant et précâblée pour accueillir des panneaux solaires, le but étant de pouvoir vivre hors réseau, ne l’oublions pas. Elle est aussi prévue pour recevoir une climatisation. Voilà pour la carapace de cette caravane. Pour le reste, de nombreuses options sont disponibles, et elles feront inévitablement grimper le prix de base de la caravane. Ainsi, les futurs propriétaires pourront ajouter des freins électriques, une galerie de toit triple, des sols en vinyle ou la faire aménager en fonction de leurs besoins… Par exemple, il faudra ajouter environ 1200€ pour un essieu tandem.

Et à l’intérieur, c’est comment ?

La Silver Moon de base coûte donc environ 15000€ mais elle est brute de décoffrage… Si vous la souhaitez meublée, il faudra doubler son prix, et vous aurez à disposition, un canapé convertible, une cuisine équipée, et quelques meubles de rangement. Ce qui vous reviendra donc à 30 000€ environ pour un camping-car tout équipé, ce qui n’est finalement pas si cher que cela si l’on considère que la Silver Moon peut durer toute une vie, comme WeeRoll aime à le rappeler. Plus d’infos : weeroll.com