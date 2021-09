Le plus grand arbre vivant du monde va revêtir une couverture en aluminium pour son propre bien

Saviez-vous que les séquoias font parti des arbres pouvant devenir les plus imposants du monde ? Eh bien c’est le cas du Général Sherman ! Le Général Sherman est un séquoia géant âgé de 2 200 ans et atteignant 84m de hauteur. Cet arbre est reconnu comme le plus grand arbre au monde selon le Guinness.

Malheureusement, les incendies actuels qui ravagent la Californie sont une réelle menace pour cet arbre majestueux et historique ! Afin de le protéger, les autorités ont décidé de revêtir le Général Sherman d’une tenue coupe-feu résistante aux différents incendies.

La Californie ravagée par de nombreux incendies

Le réchauffement climatique que nous connaissons ces derniers temps à de graves conséquences sur notre environnement. En effet, les différents changements climatiques entraînent des phénomènes météorologiques dévastateurs face auxquels nous sommes impuissants.

Les conséquences de ces phénomènes météorologiques sont actuellement observables en Californie, où de nombreux incendies dévastateurs menacent les célèbres séquoias géants.

Située à l’Ouest des Etats-Unis, la Californie est en ce moment même victime de feux forêts devenant presque incontrôlables. L’un de ces feux de forêt baptisé KNP Complex dévaste notamment une zone très précieuse de la Californie. La zone très précieuse en question est le Parc National des Séquoias, un trésor biologique inestimable pour le monde entier.

Les autorités locales ont donc pris l’initiative de fermé le parc aux visiteurs. Ainsi, les pompiers ont eu une idée surprenante ! Au lieu de regarder cet incendie détruire les séquoias du parc sans rien faire, les pompiers locaux ont décidé d’agir. Afin de protéger ce trésor biologique, les soldats du feu ont pris la décision d’envelopper les séquoias avec ce qui ressemble étrangement à du papier d’aluminium.

La fabuleuse idée des pompiers locaux pour préserver le Parc National des Séquoias

A première vue, on pourrait penser que les différents séquoias sont recouverts d’un simple papier d’aluminium. Mais en regardant de plus près, les pompiers ont en fait recouvert ces colosses de couvertures ignifuges. Ces couvertures sont conçues en aluminium renforcé de fibre de verre et recouvertes d’adhésif acrylique.

Au départ, ces couvertures s’utilisaient afin de protéger les différentes habitations au début de l’apparition des incendies. Mais, terrorisé à l’idée de voir le Général Sherman partir en fumée, les pompiers ont décidé de recouvrir également les séquoias les plus iconiques avec ces couvertures. Et cette idée pourrait bien être la solution parfaite pour préserver les séquoias. En effet, selon le professeur d’ingénierie mécanique Takahashi, ces couvertures permettent de réfléchir plus de 90% de la chaleur.

Seul point négatif de cette technique, son prix qui reste toutefois très élevé. En effet, protéger une centaine de mètres carrés avec ces couvertures coûterait plusieurs milliers de dollars selon Detroit News. Afin de minimiser le coût, les responsables de ce projet ont donc décidé d’identifier les arbres les plus précieux afin de les protéger.

Et voici comment le célèbre séquoia Général Sherman s’est retrouvé vêtu d’une « combinaison argentée ». Maintenant, espérons que les incendies dévastateurs épargnent la zone de ce majestueux séquoia. Effectivement, même avec cette magnifique couverture, le Général Sherman ne résisterait pas à la chaleur d’un incendie de longue durée.