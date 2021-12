AEONrv, un camping-car hors réseau , pour des séjours en pleine nature

A quelques encâblures du printemps, du soleil et des vacances, les concepteurs de camping-cars sont sur le pied de guerre… Est-ce que ces véhicules de loisirs connaîtront en 2022, le même engouement qu’en 2021 ? En attendant AEONrv vient de présenter un camping-car hors réseau 4 saisons sur un véhicule Ford électrifié. Il est construit à partir de panneaux renforcés de fibres de verre et d’adhésifs de qualité industrielle.

A mi-chemin entre le Ford Transit et le Ford F-Series, la start-up américaine AEONrv présente un camping-car de classe C. Le modèle associe un châssis de fourgon Ford (1 tonne) et une nacelle de vie personnalisée… Il est fait pour une vie au cœur de la nature, puisqu’il est hors réseau… Un camping-car 4 saisons ! Présentation.

Les vacances hors réseau, une nouvelle tendance ?

De plus en plus de touristes choisissent de fuir la civilisation le temps de quelques jours et veulent vivre en autarcie au milieu de la nature. AEONrv tente de trouver le compromis entre un camping-car tout-terrain agile et autonome, et le confort des passagers. Jim Ritchie, PDG d’AEONrv explique que le camping-car est né de [sa] propre frustration face à ce [qu’il] percevait comme un manque de qualité et d’innovation dans les véhicules récréatifs construits par les fabricants traditionnels.

Il voulait remplacer les plastiques et contreplaqués de mauvaise qualité habituellement utilisés par des matériaux solides et durables comme des composants de qualité marine ou des adhésifs industriels. Grâce à des méthodes de construction sans transfert thermique et des fenêtres à double vitrage en acrylique, il permet de conserver la chaleur en hiver, et la fraîcheur en été.

L’intérieur de l’AEONrv

Le camping-car hors réseau est conçu pour deux adultes, mais sa configuration lui permet également d’accueillir deux enfants. Dans ce camping-car, vous ne trouverez pas les classiques aménagements en alcôve ou toit-ouvrant, mais une disposition compacte qui propose un lit surélevé de 152 x 203 cm ainsi qu’un second lit de 173 cm qui offre les deux couchages des enfants. Le lit des chérubins se transforme en banquette et peut servir de siège passager. Quant à la table, elle peut se relever au maximum pour servir de station de travail par exemple… Ou simplement pour partager un repas en famille.

De l’autre côté du coin repas, on retrouve une cuisine portable avec induction qui peut être mise à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi qu’un combiné réfrigérateur / congélateur de 150 litres. Pour le rangement, les occupants pourront compter sur des armoires suspendues, des tiroirs et armoires sous les meubles et un garde-manger coulissant. En option, vous pourrez également vous équiper d’un petit four à micro-onde suspendu ! Enfin, pour le côté toilette, on retrouve une salle de bain avec douche, un lavabo relevable et des toilettes à cassettes.

Les caractéristiques techniques de l’AEONrv

Les capacités hors réseau de ce camping-car sont à l’origine de sa conception. On retrouve donc une batterie LiFePO4 auto-chauffante de 8,2 kWh chargée via 700 watts de panneaux solaires Victron et une charge d’alternateur de 1,5 kW, éventuellement extensible à 5,5 -Charge d’alternateur kW/24-V.

Grâce à l’interface Cerbo GX de Victron et à un écran tactile, les utilisateurs peuvent contrôler tout le système électrique. Pour l’eau, le camping-car s’équipe d’un réservoir de 250 litres pour les eaux grises qui se retrouvent dans un réservoir protégé contre le gel de 106 litres avant déversement. Enfin, l’AEONrv repose sur un châssis coupé Ford Transit AWD d’une tonne SRW avec un V6 EcoBoost de 3,5 L de 306 chevaux.

Combien coûte l’AEONrv ?

Ce camping-car que l’on pourrait qualifier comme luxueux s’affiche au prix de 164 000€ tout de même ! Mais il reste compétitif par rapport à d’autre modèles de la même gamme. Les livraisons devraient débuter au premier trimestre 2022. AEON réfléchit déjà sur des véhicules d’expédition plus électrifiés, ou éventuellement des véhicules hybrides.