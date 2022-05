Il invente un nouveau support de stockage hybride à mi-chemin entre le vinyle et le CD

Vous aimez vous prélasser en écoutant de la bonne musique ? Que ce soit du classique au son cristallin ou du hard rock au son métallique, tous les mélomanes s’accordent sur un point : le son doit être parfait ! Certains puristes ne jureront que par le son si caractéristique du vinyle, les nostalgiques du saphir souvent, quand d’autres préfèreront le son clair et sans bavure du CD ! Dans le monde du son, un créateur nommé T Bone Burnett estime avoir inventé la première percée dans la reproduction sonore analogique depuis plus de 70 ans. Son invention, baptisée Ionic Originals, est un hybride entre le CD et le vinyle, qui sonnerait mieux que tous les formats connus actuellement ! Décryptage.

Quel est ce nouvel hybride du son ?

T Bone Burnet affirme que son invention à une qualité sonore supérieure à tous les autres formats, même celle du streaming numérique. Le Ionic Originals utilise en fait de la laque et de l’aluminium. Pour comprendre en quoi son invention pourrait être phénoménale, il faut d’abord savoir que les vinyles sont faits de plastique PVC (chlorure de polyvinyle) et ne contiennent pas du tout de métal. Quant aux CD, ils sont en plastique polycarbonate avec une couche métallique, généralement de l’aluminium. L’invention combine en fait un peu des deux technologies.

L’avis d’un professionnel

Loudwire, un webzine musical américain spécialisé dans le rock et le metal, affirme que la méthode combine la production actuelle de vinyle avec la manière dont les professionnels du son produisent des « tampons » métalliques pour presser les disques. Les tampons sont souvent utilisés pour la duplication et ne se destinent donc pas au grand public. L’inventeur déclare au sujet de son innovation : “J’ai développé un disque analogique qui possède une profondeur, une résonance et une fidélité sonore qui dépassent celles du vinyle, du CD, du streaming ou de tout autre moyen de découvrir la musique enregistrée”. Pour le créateur, le son du Ionic Originals est comme une peinture, une œuvre d’art. La laque est peinte sur un disque en aluminium et une spirale est gravée dessus. En plaçant un stylet sur la spirale, il est alors possible de produire un son cristallin en la faisant tourner. Le son analogique possèderait alors plus de profondeur, de résonnance et de complexité harmonique. Le son numérique n’existe plus, alors que le son analogique est vivant !

Pourquoi le disque vinyle revient ?

Vous avez peut-être remarqué que de nombreux artistes publiaient à nouveau leurs albums sur des disques vinyles alors qu’ils avaient totalement disparus des ventes de disques neufs… Il y a quelques années encore, les vinyles se trouvaient quasiment exclusivement chez les disquaires; aujourd’hui, on les trouve neufs, sur Amazon par exemple. La raison invoquée de la résurgence des vinyles, c’est le son apparemment inégalable d’un bon vieux disque à sillon, qui craque au rythme de la musique… Avec l’arrivée du streaming, les ventes de CD ont considérablement chuté, car le son du streaming est semblable à celui d’un CD… Mais totalement différent d’un disque vinyle ! Et les puristes ou les nostalgiques ne jurent que par ce son si caractéristique.