Un objectif dépassé de 1500 %, ToneWoodAmp2, l’ampli pour guitare acoustique qui affole Kickstarter

Les inventions et les innovations se trouvent dans tous les domaines, y compris dans le domaine musical. L’invention qui va suivre, le ToneWoodAmp 2 se réserve aux initiés et particulièrement aux guitaristes en quête de son de qualité. Cette invention est l’amélioration du ToneWoodAmp, inventé par une start-up américaine, qui permettait à une guitare acoustique d’obtenir divers effets, par le biais de la rosace. Cette version améliorée conserve un format réduit, mais se dote de nouvelles fonctionnalités. Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, le ToneWoodAmp 2 a déjà atteint la somme de 133 915 €* sur les 9 104 € espérés, et il reste encore 24 jours* pour réserver le vôtre. Mais, qu’est-ce que le ToneWoodAmp 2, et comment fonctionne-t-il ? Je vais tout vous expliquer.

Au fait, c’est quoi une rosace sur une guitare acoustique ?

Pour être honnête avec vous, j’ai dû faire quelques recherches pour écrire cet article, car la musique, j’aime l’écouter, néanmoins je ne sais pas la « fabriquer » ! Si vous êtes comme moi, amateur, mais pas musicien, vous ignorez peut-être ce qu’est une rosace. En réalité, la rosace, sur une guitare acoustique, est l’ouverture circulaire située au centre de la table d’harmonie. Cette rosace a pour fonction de déplacer l’air à l’intérieur de la caisse de résonance quand le musicien joue. Les sons des cordes sont ainsi amplifiés grâce à cette ouverture, qui est souvent personnalisée par les musiciens. La rosace est un élément essentiel, qui donne au son de la guitare, sa rondeur et sa richesse.

Que peut apporter le ToneWoodAmp 2 à un guitariste ?

Cette invention a été créée par Ofer et Helene Weberman, comme le premier « Twamp ». Lors de cette première mouture, il était fixé par des adhésifs, et un micro transmettait le sont à la guitare pour réaliser divers effets : réverbération, délai, etc. Ainsi, les sons se mélangeaient aux sons acoustiques avant de sortir de la rosace. Depuis, certaines guitares comme les Yamaha ou les Lava ont intégré cette amélioration, mais cela nécessite l’achat d’un nouvel instrument et le prix est plutôt prohibitif. Le ToneWoodAmp 2, s’adapte aux anciennes guitares, permettant de conserver son instrument. L’invention se fixe magnétiquement sur la guitare, mais il se dote d’un système LiftKit qui permet désormais de l’ajuster aux instruments à dos courbé. L’appareil est aussi plus compact que son prédécesseur, mesurant 147 × 70 mm et pesant 247 g. Il fonctionne avec une batterie rechargeable via USB-C, offrant plus de 10 heures d’autonomie par charge.

Le ToneWoodAmp 2, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le ToneWoodAmp 2 aide à produire des effets tels que le chorus, la réverbération ou le délai, directement à travers la rosace de l’instrument. Il offre aux guitaristes la possibilité de bénéficier de ces effets sans avoir besoin d’ampli externe, tout en conservant un son naturel. Actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter, il est vendu au prix de 192 €, et les livraisons sont prévues en décembre prochain dans le monde entier. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : www.tonewoodamp.com. Si vous êtes guitariste, pensez-vous que cette invention puisse améliorer votre expérience ? Et, si oui, pourquoi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Ces données ont été constatées le 8 octobre 2024.

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.