« 1 km/seconde », CATL dévoile une batterie électrique dotée d’une vitesse de charge exceptionnelle

Selon des chiffres issus d’une étude réalisée par Allianz Assurances en 2023 et publiés sur le site Auto Moto, le temps de charge est une des principales raisons pour lesquelles 32 % des conducteurs hésitent à investir dans l’électrique. Dans l’optique de supprimer les différents freins à l’achat, de nombreuses entreprises travaillent sur de nouvelles technologies afin d’améliorer l’autonomie, mais également le temps de charge des batteries, à l’instar de CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited). Durant l’édition 2024 du salon de l’automobile de Pékin, cette entreprise technologique chinoise a dévoilé une nouvelle batterie LFP (lithium fer phosphate) baptisée Shenxing Plus, qui se démarque par sa vitesse de recharge particulièrement élevée.

600 km d’autonomie en seulement 10 minutes

Moins d’un an après le lancement de sa batterie Shenxing, CATL a présenté une nouvelle version de celle-ci, la Shenxing Plus. Cet accumulateur de l’entreprise technologique chinoise a une vitesse maximale de charge de 1 km/seconde et peut donc fournir 600 km d’autonomie supplémentaire, en le branchant pendant 10 minutes à une borne de recharge rapide. Pour réduire significativement le temps de charge de sa nouvelle batterie, la société a utilisé un revêtement conducteur au lithium-ion et des éléments métalliques qui facilitent et accélèrent la transmission d’énergie entre l’anode et la cathode. Par ailleurs, dans l’optique de dissiper efficacement la chaleur lors d’une recharge rapide, elle a agrandi la zone de surintensité de l’accumulateur.

Une densité énergétique plus élevée

Si la Shenxing Plus est capable de se réapprovisionner en énergie à une vitesse extrêmement élevée, elle bénéficie également d’une meilleure densité énergétique que les batteries lithium-ion proposées sur le marché. Grâce à une technologie de gradation granulaire au niveau de la cathode et un matériau en nid d’abeilles intégré dans l’anode, l’accumulateur LFP peut stocker une quantité d’énergie de 205 Wh/kg. Il procurerait une autonomie dépassant 1 000 km, en une seule charge, ce qui est amplement suffisant pour les déplacements dans les zones urbaines ou pour des trajets relativement longs, tels que celui allant de Paris à Marseille. Pour information, bien que la nouvelle technologie développée par CATL ait permis d’améliorer significativement l’autonomie de la Shenxing Plus, sa densité énergétique reste en dessous de celle de la Qilin, qui est estimée à 255 Wh/kg. Toutefois, cette batterie NMC (Nickel Manganèse Cobalt) est plus coûteuse à produire et a une durée de vie plus ou moins faible.

Un réseau de bornes ultra-rapide en construction

Pour permettre aux propriétaires de recharger plus efficacement leur voiture électrique équipée de la batterie Shenxing Plus, CATL a annoncé la mise en place d’un réseau de bornes de recharge ultra-rapide, à travers la Chine. Dans la réalisation de ce projet, l’entreprise travaille en partenariat avec des sociétés, telles que Star Charge, Shudao New Energy et YKC. Hormis le réseau de bornes de recharge, elle projette de créer un club regroupant les propriétaires de véhicules électriques équipés de son accumulateur LFP. Ce projet ambitionne également de mettre à la disposition de ceux-ci 600 points proposant, entre autres, des services de secours, d’entretien des accumulateurs et d’inspection.

CATL prévoit de répartir les 600 points proposant des prestations destinées membres du club, dans 271 villes et 31 régions. Selon une nouvelle publiée aujourd’hui, CATL et Hyundai auraient signé un accord pour une future collaboration. Plus d’informations ici. De telles améliorations au sujet des batteries peuvent-elles décider les consommateurs à se tourner plus massivement vers l’achat de véhicules électriques ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .