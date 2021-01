5 inventions d’Elon Musk qui ont révolutionné le monde

Que ce soit dans l’industrie automobile, aérospatiale, médiatique ou industrielle, Elon Musk n’est pas un nom méconnu. Loin de là. Bien qu’on connaisse l’homme sous sa houlette de milliardaire, de visionnaire ou encore comme étant le patron du constructeur automobile Tesla, Elon Musk a en réalité fondé plusieurs autres entreprises révolutionnaires.

5. Zip2

Zip2 est une entreprise fondée par Elon Musk, et son frère Kimbal Musk en 1995, alors qu’ils sortaient tout juste de l’Université Stanford. Cette start-up avait pour objectif d’aider les médias à se développer sur le web. Se rendant compte du potentiel de cette entreprise, Zip2 a été acheté par un groupement d’entreprises constitué de Compaq, AltaVista et CMGi en 1999 pour… 341 millions de dollars.

4. Hyperloop

Il s’agit d’un projet de recherche industrielle qu’Elon Musk a imaginé en 2013. Selon Elon Musk, il s’agirait d’un cinquième mode de transport (outre les bateaux, les avions, les voitures et les trains) qui consisterait en un moyen de transport supersonique via des capsules qui permettrait de relier plusieurs pays voire même toute la planète comme une sorte de métro à l’échelle mondiale. Elon Musk assure également que c’est un moyen de transport plus sûr que l’avion, mais dont le prix du billet serait moins cher que n’importe quel autre moyen de transport.

Pour le moment, Elon Musk n’a pas encore concrétisé ce projet mais déclare qu’il s’occupera en personne de ce projet si aucun investisseur n’avance de prototype dans les années à venir. Une piste d’essai de 8 km devrait d’ailleurs être construite au Texas et les entreprises ainsi que les étudiants pourraient y tester leurs capsules.

3. The Boring Company

The Boring Company est une entreprise de construction de tunnel qui a été fondée par Elon Musk en 2016 après s’être plaint sur Twitter de la difficulté à circuler à travers Los Angeles. Elon Musk a déjà commencé à creuser les tunnels en 2017, en mai 2019, l’entreprise remporta un projet à 48,7 millions de dollars pour transporter des personnes sous le Las Vegas Convention Center.

Et en 2020, la société prévoyait d’ouvrir un tunnel d’une longueur de 1300 mètres à Las Vegas, d’une valeur de 44 millions d’euros, qui devait transporter des groupes de 16 passagers dans des navettes autonomes allant à une vitesse de 56 km/h.

2. X.com / PayPal

Vous connaissez sans doute le système de paiement en ligne PayPal. Mais saviez-vous que cette entreprise américaine a fusionné avec la banque en ligne, X.com, d’Elon Musk ? En effet, X.com était l’une des premières banques en ligne et Elon Musk la fonda en 1999. X.com fusionna en 2000 avec Confinity, laquelle changea de nom en PayPal. En 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars mais en 2017, Musk rachète le nom de domaine X.com à PayPal car, selon lui, ce rachat a « une grande valeur sentimentale » pour lui. Toutefois, depuis septembre 2019, le site n’est plus composé que d’une seule page avec une simple lettre x en haut à gauche.

1.SpaceX

SpaceX est l’une des entreprises les plus connues d’Elon Musk. A raison puisque son entreprise œuvre dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial. SpaceX a été fondé en 2002 par Elon Musk et l’entreprise développe actuellement des projets d’exploration spatiale vers la Lune et vers Mars ainsi qu’un programme dénommé Starlink pour fournir un accès Internet haut débit par satellites.

Le 9 décembre 2020, la fusée (SN8) a effectué un test en vol à haute altitude. (vidéo)