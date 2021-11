Rétrofit : comment bénéficier de la prime à la conversion pour transformer un véhicule thermique à l’électrique

Depuis le 3 avril et par l’arrêté du 13 mars 2020 relatif “aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible”, le rétrofit est désormais autorisé en France. Le rétrofit permet de convertir un moteur thermique en un moteur électrique. Cette solution a donc été officiellement reconnue comme une solution de mobilité durable.

Ainsi, elle favorise le recyclage, et l’économie circulaire. Plutôt que de mettre une voiture thermique à la casse pour bénéficier de la prime à la conversion, on peut désormais garder sa voiture mais la rendre vertueuse… Et le rétrofit est également éligible à la prime à la conversion mise en place par l’état. On vous explique tout !

Le rétrofit sur les voitures thermiques

Pour bénéficier de cette prime à la conversion vous devez :

Être majeur

Être domicilié en France

Avoir fait transformer le moteur thermique de votre véhicule en moteur électrique à batterie ou à pile à combustible par un professionnel habilité

Avoir acheté votre véhicule depuis au moins 1 an

Ne pas le vendre dans les 6 mois suivant son achat ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km

Vous pouvez bénéficier d’un de 80 % du prix d’achat dans la limite de 5 000 € si vous remplissez l’une des 3 conditions suivantes :

Votre revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 €

Vous faites plus de 12 000 km par an avec votre véhicule personnel pour votre travail

La distance entre votre domicile et votre lieu de travail est supérieure à 30 km

Si votre revenu fiscal dépasse 13489€ par part, le montant de la subvention est de 2500€.

Le rétrofit sur les deux-roues

Pour bénéficier de la prime à la conversion sur le rétrofit d’un deux roues (ou 3 roues, ou quadricycle), les conditions sont les mêmes que pour les voitures. Quels que soient les revenus du propriétaire, le montant de l’aide est fixé à 1000€.

Le rétrofit sur les camionnettes

Sur les camionnettes ou véhicules de transport, les conditions d’attribution sont également les mêmes que pour les autres véhicules, mais le montant de la prime diffère :

Véhicule de Classe I : 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 5 000 €

Classe II : 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 7 000 €

Classe III : 40 % du prix d’acquisition dans la limite de 9 000 €

Quels sont les véhicules éligibles au rétrofit ?

Toutes les voitures de plus de 5 ans (Catégorie M) sont éligibles au rétrofit. Pour les camionnettes ou véhicules de transport (Catégorie N), ils doivent avoir plus de 5 ans, à la date de conversion. Enfin, les véhicules à 2 ou 3 roues et quadricycle (Catégorie L) doivent, eux, avoir une immatriculation datant de plus de 3 ans. Attention les véhicules de collection ne sont pas éligibles au rétrofit.

Pour transformer votre véhicule, le professionnel doit vous faire l’avance de l’aide et doit apparaître sur la facture. La demande peut se faire en ligne sur la plateforme dédiée. Pensez également à vous renseigner auprès de vos collectivités locales (agglomération, mairies ), certaines proposent des aides cumulables avec celle de l’Etat.

Le rétrofit offre l’avantage de conserver son moteur thermique mais de le rendre électrique… Ce qui permet aussi de ne pas mettre à la casse, une voiture encore en état de fonctionne et de la conserver plus longtemps. Les véhicules électriques neufs sont encore assez chers à l’achat et peu disponibles d’occasion. C’est donc une alternative parfaite pour ceux qui veulent passer à l’électrique avec un coût raisonnable !