Est-ce vraiment écologique de remplacer une voiture thermique par un véhicule électrique ?

Impossible d’échapper aux différents matraquages publicitaires ou même gouvernementaux pour les voitures électriques ! A grand renfort d’aides financières, de publicités vantant leurs côtés écologiques et économiques, les voitures électriques sont sur le devant de la scène.

De l’autre côté, les désormais dinosaures qu’on appelle voitures thermiques, polluantes et coûteuses. Dans nos sociétés manichéennes, aujourd’hui, les voitures électriques, c’est bien, les voitures thermiques c’est mal !

Pourtant une récente étude japonaise vient mettre en garde sur cette tendance verte qui envahit le monde. Et, explique la voiture électrique, donc écologique, ne le serait pas autant que l’on veut bien nous le dire. Explications.

L’étude en question

Les pouvoirs publics prônent donc la voiture électrique, en expliquant que cela réduit les émissions de CO2 du secteur des transports. Toujours pour les autorités, les voitures thermiques devront remplacer les électriques dans les années à venir. Une étude japonaise parue dans le Journal Of Industrial Ecology explique que les autorités ne seraient peut-être pas sur la bonne voie.

L’étude a été menée par l’Université Impériale de Kyushu et elle tire la sonnette d’alarme. Elle explique que conserver une voiture thermique plus longtemps, serait finalement plus écologique qu’une transition énergétique forcée. Concrètement, votre voiture thermique fonctionne, et répond aux différents critères des contrôles techniques obligatoires ? Elle aurait alors un impact écologique plus faible que l’achat d’une voiture électrique neuve.

Les scientifiques valident une idée finalement logique ! L’empreinte carbone d’un véhicule ne se calcule pas uniquement en termes d’émissions de CO2 ! Se débarrasser d’une voiture thermique qui fonctionne encore n’est donc pas une bonne idée pour l’environnement.

Quelques détails supplémentaires !

Les chercheurs japonais s’intéressent aux véhicules thermiques mis en circulation entre 1990 et 2016. Et explique que, si les voitures de ces époques roulaient 10% plus longtemps, l’empreinte carbone serait réduite de 30.7 millions de tonnes ! Et c’est finalement plutôt logique ! Même si ces voitures polluent plus en termes d’émissions carbones, la production de nouvelles voitures électriques en masse pollue beaucoup plus.

Shigemi Kagawa principal auteur de l’étude conclue par cette phrase : « Cela signifie que nous pouvons réduire nos émissions de CO 2 juste en conservant et conduisant nos voitures plus longtemps » Et il ajoute encore que si la voiture thermique est très récente, alors le rendement énergétique est encore plus important. Pour lui, si vous devez passer à une voiture électrique, c’est uniquement si votre voiture thermique est VRAIMENT bonne pour la casse.

Et les primes à la conversion alors ?

Offrir une prime à la conversion à ceux qui veulent passer à la voiture électrique est un non-sens pour les chercheurs. Tout d’abord, ces primes à la conversion attirent de nombreux futurs acheteurs. Elles sont donc un gouffre financier pour les budgets de états… Les chercheurs expliquent que ces mesures seraient tout simplement contre productives ! En fabriquant à outrance des voitures électriques pour répondre à la demande, l’augmentation de l’empreinte carbone serait alors de 42 millions de tonnes d’augmentation.

Détruire un véhicule thermique qui fonctionne encore pour le remplacer par un véhicule électrique neuf, ne serait donc vraiment pas une bonne idée… On vous laisse méditer sur le sujet, mais l’étude japonaise permet peut-être de réfléchir sur la réalité des choses ! Et peut-être aussi sur la manière dont les autorités vendent un projet soi-disant totalement écologique ?