Une nouvelle études affirme que les voitures électriques coûtent plus chères à entretenir que les thermiques

Vous venez d’acquérir une voiture électrique et le vendeur a dû vous dire que c’était une bonne idée: non seulement, vous ne polluerez plus, mais en plus, vous pourrez faire de belles économies sur l’entretien du véhicule. Ce sont en général les deux arguments que les vendeurs de voitures électriques mettent en avant.

Même avec un prix d’achat plus cher, la différence entre le coût d’une thermique et d’une électrique serait vite amortie grâce aux faibles coûts d’entretien. Si tout le monde est d’accord pour dire qu’un plein d’essence revient plus cher qu’une recharge de batterie, ce n’est pas le cas pour tous les coûts liés à l’entretien de ces véhicules. On vous explique tout.

Les arguments de vente d’une voiture électrique

D’après les vendeurs et les constructeurs d’ailleurs, une voiture électrique reviendrait moins cher, en avançant le fait que les pannes sont moins fréquentes, qu’il n’y a pas de vidange à effectuer ou de pièces mécaniques à changer. Des arguments séduisants pour les futurs acheteurs qui se persuadent alors de faire l’affaire de l’année en achetant une voiture électrique.

Une étude vient contrecarrer ces arguments

Dans une récente étude de la société d’analyse We Predict effectuée auprès d’environ 19 millions de véhicules entre les années modèles 2016 et 2021, on nous explique que le coût d’entretien revient finalement plus cher, mais que ce coût se réduit avec l’évolution des technologies sur les moteurs et batteries des véhicules électriques.

Selon l’étude, une voiture électrique coûterait en moyenne 2,3 fois plus en termes d’entretien qu’une voiture thermique, au moins pendant les trois premières années. Les coûts d’entretien varient également selon le modèle choisi: comme pour les voitures thermiques, si vous optez pour une Porsche Taycan, cela vous reviendra plus cher que si vous achetez une Renault Zoé.

Pourquoi est-ce donc plus cher à entretenir ?

Lorsque vous avez un problème mécanique ou de batterie sur un véhicule thermique, la panne est facile à diagnostiquer. En revanche, sur un véhicule électrique, technologie assez récente finalement, les pannes sont plus difficiles à trouver, et donc à résoudre ! Le temps passé au garage est donc plus long pour un véhicule électrique et coûte forcément plus cher. Toujours selon cette étude, les garagistes mettraient 1,5 fois plus de temps à diagnostiquer un problème sur un moteur électrique que sur un thermique.

Quant à la main d’œuvre, elle serait facturée 1,3 fois plus chère que de la main d’œuvre « thermique » ! Enfin, le dernier point de « non-économie » concernerait les pneus: actuellement, ils sont tous conçus au départ pour des voitures thermiques, donc plus légères que les voitures électriques; la conséquence directe est une usure plus précoce des pneumatiques et donc des changements plus fréquents. Ce qui augmente encore la facture d’entretien. Continental vient d’ailleurs de lancer des pneus spéciaux pour véhicule électrique, afin de justement résoudre ce problème.

Et ceci serait dû au fait que ces technologies sont nouvelles et demandent encore des formations spécifiques pour les professionnels du secteur. En attendant, c’est au client de payer la note ! L’écart de coût entre une électrique et une thermique devrait néanmoins se réduire, quand les professionnels seront plus formés sur ces nouveaux moteurs, et donc nouvelles pannes.