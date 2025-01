« Un avant et un après », le premier moteur à combustion à hydrogène de JCB arrive en France

L’hydrogène vert est une alternative zéro émission aux combustibles fossiles. Produit à partir de sources renouvelables telles que le soleil et le vent via l’électrolyse de l’eau, ce combustible figure parmi les vecteurs d’énergie censés nous permettre d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans cette optique, les initiatives ayant pour but de démocratiser son utilisation se multiplient à l’échelle mondiale. Au Royaume-Uni, notamment, le fabricant d’équipement de construction JCB vient d’annoncer avoir reçu une licence qui l’autorise désormais à intégrer son premier moteur à combustion à hydrogène dans des engins de chantier destinés à la vente.

Bientôt disponible dans le Vieux continent

D’après la firme britannique, il s’agit d’une étape sans précédent au niveau mondial pour les machines de construction. Grâce à cette licence qui a été approuvée par 11 autorités différentes à travers l’Europe, JCB peut désormais vendre son produit dans tout le continent. Parmi les pays où le moteur sans émission est autorisé à la vente, il est possible de citer la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord, l’Allemagne. Également la France, l’Espagne, la Belgique, la Pologne, la Finlande, la Suisse et le Liechtenstein. La liste des marchés potentiels devrait s’élargir au cours de cette année puisque l’entreprise est en pourparlers avec d’autres autorités de régulation à travers le monde.

Un grand pas vers l’adoption de l’hydrogène comme carburant

« C’est un moment très important pour JCB. Commencer la nouvelle année avec une certification en place dans tant de pays européens est de très bon augure pour l’avenir de la technologie de l’hydrogène », a déclaré le PDG de JCB, Anthony Bamford. La société affirme avoir déjà développé plusieurs modèles de son moteur zéro émission pour les chargeuses-pelleteuses, les chariots télescopiques Loadall et les groupes électrogènes. Autant dire qu’il s’agit d’une innovation qui devrait profiter à toutes les gammes de produits de JCB.

Une technologie largement utile

Le fabricant a annoncé pour la première fois son moteur thermique fonctionnant à l’hydrogène en janvier 2023. Un prototype a fait l’objet d’une exposition au salon CONEXPO à Las Vegas en mars de la même année. On sait aussi que le développement de cette technologie a nécessité un investissement de plus de 120 millions de dollars et impliqué 150 ingénieurs. On ignore cependant quand exactement les premières machines équipées seront disponibles à l’achat. Quoi qu’il en soit, les initiatives comme celle-ci sont les bienvenues alors que le monde subit de plein fouet les conséquences du changement climatique.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre anthropiques constitue effectivement l’une des solutions pour atténuer ce phénomène. Plus d’infos : jcb.com. Le développement de solutions fonctionnant à l’hydrogène est-il une bonne chose selon vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .