DeltaHawk Engines développe un nouveau moteur thermique carburant à l’hydrogène

La neutralité carbone d’ici à 2050 constitue aujourd’hui l’objectif écologique majeur de tous les secteurs d’activité, y compris les transports aérien et routier. Celle-ci contribue à limiter la hausse des températures en dessous de 2 °C. Ce grand défi encourage aujourd’hui de nombreux constructeurs de moteurs à créer des technologies de propulsion utilisant des carburants plus propres tels que l’hydrogène. Cela aide à réduire considérablement l’utilisation des carburants polluants comme le kérosène, le diesel et les essences. Pour l’entreprise DeltaHawk, « la responsabilité environnementale est son pilier fondamental ». En ce sens, sa gamme de moteurs d’avions de transport général est majoritairement alimentée aux carburants d’aviation durable (SAF). Celle-ci rejette moins de gaz polluants et de produits nocifs, dont le dioxyde de carbone et le plomb. Et aujourd’hui, cette société élargit ses activités en développant des variantes de moteur thermique à hydrogène adaptées à des applications aéronautiques, commerciales et militaires. Le point sur ce projet.

Un moteur à combustion interne alimenté à l’hydrogène

Basée dans le Wisconsin, aux États-Unis, l’entreprise DeltaHawk visent à proposer constamment des moteurs plus efficaces et plus propres. Depuis 1996, elle s’est spécialisée dans la construction des systèmes de motorisation pour les avions de transport. Mais avec sa nouvelle variante de moteur à piston à hydrogène, elle pourra désormais s’ouvrir à l’industrie du transport routier. En effet, les résultats des essais préliminaires ont démontré que sa technologie de propulsion à combustion interne fonctionne avec l’hydrogène, un carburant neutre en carbone. De plus, celle-ci pourra être utilisée non seulement sur des avions, mais aussi sur des véhicules à zéro émission, des véhicules de livraison, des camions et des applications de mobilité militaire.

Quelles sont ses caractéristiques principales ?

Cette société américaine s’est basée sur sa technologie brevetée et éprouvée du moteur à combustion interne pour mettre au point ses nouvelles variantes de moteur à hydrogène. Notons que celle-ci est certifiée par le FAA pour l’aviation générale. Il s’agit d’un moteur innovant à deux temps qui se distingue par sa compacité, sa légèreté et sa durabilité. Selon ce constructeur, les essais dans des simulations informatiques ont montré que cette architecture est mieux adaptée au carburant hydrogène par rapport aux moteurs à quatre temps traditionnels. En outre, le moteur de DeltaHawk est connu pour sa grande facilité d’utilisation, son rendement énergétique supérieur, son faible coût de maintenance et son aspect plus écologique. Il affiche des performances en altitude plus élevées que celles des systèmes de moteur à piston conventionnels des avions.

Quels sont ses avantages potentiels ?

Grâce à une technologie déjà éprouvée, les nouvelles variantes de moteur à piston à hydrogène de ce constructeur pourraient présenter de multiples avantages. Leurs coûts de développement seront plus réduits. Les délais de mise sur le marché seront plus courts. D’ailleurs, le rapport coût-efficacité sera excellent. Outre cela, l’entreprise estime que ses moteurs à hydrogène de prochaine génération afficheront des taux de dégradation de puissance largement plus bas que la technologie des piles à combustible existante. Cet avantage permettra à leurs utilisateurs de faire plus d’économies de carburant au fil du temps par rapport aux piles à combustible (plus gourmandes en hydrogène). En somme, ce type de projet pourrait accélérer l’adoption de l’hydrogène vert dans l’industrie des transports dans le monde entier. Plus d’informations : Deltahawk.com. Que pensez-vous de cette technologie ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .