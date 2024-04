Les plus grands navires au monde carburant à l’hydrogène vont être construits en Norvège

La décarbonisation du transport maritime figure parmi les efforts que nous devons entreprendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En Norvège, la compagnie Torghatten Nord ambitionne de devenir une référence en la matière. Preuve en est, elle vient d’annoncer avoir sélectionné le chantier naval norvégien Myklebust pour la construction de ses deux ferries révolutionnaires fonctionnant à l’hydrogène. Ceux-ci desserviront la plus longue route de ferry de Norvège, reliant Bodø et Lofoten, et pourront chacun transporter jusqu’à 120 voitures. Avec 117 mètres de long, les deux bâtiments seront les plus grands navires à hydrogène jamais construits au monde. D’ailleurs, le carburant vert dont ils auront besoin pour fonctionner sera produit localement à Bodø.

Un impact environnemental non négligeable

Pour concevoir le duo, Torghatten Nord a fait appel à la Norwegian Ship Design Company. Le design final a été approuvé par le Lloyd’s Register en août 2022. Les navires auront une vitesse de croisière de 17 nœuds (~32 km/h). Leur système de propulsion comprendra des réservoirs d’hydrogène qui alimenteront plusieurs piles à combustible. Celles-ci transformeront ainsi le gaz en électricité pour faire tourner les moteurs électriques des navires ainsi que pour alimenter leurs systèmes auxiliaires. D’après la compagnie de transport maritime, l’utilisation de ces ferries écologiques permettra de réduire les émissions de CO2 sur le trajet Bodø – Lofoten de plus de 26 000 tonnes par an.

Soutenir les industries locales

Le projet a reçu la félicitation des autorités norvégiennes par l’intermédiaire du ministre des Transports John-Ivar Nygård qui a salué l’accord entre Torghatten Nord et le chantier naval Myklebust. « Le gouvernement se soucie de la durabilité, des bons salaires et des conditions de travail, du recours aux apprentis, de l’innovation et de l’impact local des contrats. L’accord montre que les chantiers navals norvégiens sont compétitifs. Il contribuera à élargir l’expertise dans les solutions à zéro émission », a-t-il déclaré. Effectivement, les partenaires ont décidé de favoriser l’utilisation des ressources locales afin de soutenir les industries norvégiennes.

Établir une nouvelle norme

Pour sa part, Marius Hansen, directeur général associé de Torghatten Nord, a déclaré que le projet donnera naissance à des navires qui établiront une nouvelle norme pour le trafic maritime grâce à une réduction significative des émissions. Les travaux de construction des ferries devraient s’achever en 2026, année à laquelle ils sont censés entrer en service. Finalement, l’utilisation de l’hydrogène vert comme carburant pour alimenter les bateaux constitue un concept intéressant. Le transport maritime représente effectivement près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus d’infos : torghatten-nord.no et Myklebust. Ces futurs bateaux fonctionnant à l’hydrogène seront-ils précurseurs d’un transport maritime propre ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .