L’énergie houlomotrice et des « oscillateurs de soulèvement » pour alimenter les bateaux de transport en électricité

Le secteur du transport maritime assure plus de 80 % du volume des échanges mondiaux. Cependant, il est aussi responsable de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En dix ans, son empreinte carbone a progressé environ de 20 %. Face à cette situation, la décarbonation des navires s’avère urgente. Dans le rapport de son étude 2023, la CNUCED appelle notamment à une « transition juste et équitable » vers des carburants plus propres. L’électrification des bateaux figure parmi les solutions envisageables dans ce secteur. Depuis quelques années, quelques bateaux de plaisance et cargos 100 % électriques ou hybrides sillonnent déjà les mers et les océans du monde.

Mais dans ces deux cas, les transporteurs devraient utiliser un système de batteries coûteux, en vue de stocker l’électricité dont leur navire aura besoin tout au long d’un périple. Il est donc essentiel de trouver une alternative plus abordable et plus pratique. Ce nouveau concept de production d’énergie houlomotrice à bord des navires pourrait être la solution la plus viable pour décarboner cette industrie. En effet, une équipe de chercheurs chinois propose d’y installer des « oscillateurs de soulèvement », capables de capter l’énergie créée par le mouvement des vagues et de la convertir en électricité. Découverte.

En quoi consiste ce nouveau concept ?

L’équipe qui a mené cette étude est composée de chercheurs de l’Université Jiao Tong de Shanghai et de l’Institut de recherche sur les navires et le transport maritime de Shanghai. Elle estime que les sources d’énergie renouvelable des océans (marémotrice et houlomotrice) pourraient contribuer à résoudre la crise énergétique et à réduire le réchauffement climatique mondial. En effet, le mouvement des vagues produit une grande quantité d’énergie verte qui peut être convertie en électricité stockable et utilisable à bord des bateaux. En ce sens, ces scientifiques ont développé un concept d’utilisation des générateurs d’électricité, nommés « oscillateurs de soulèvement », qui pourraient être directement intégrés à un navire. Selon eux, ces dispositifs sont en mesure de capter près de 91 % de l’énergie offerte dans des conditions de vagues idéales (des mers de travers, des vagues déferlant à 90°…).

Comment fonctionnent ces générateurs d’énergie propre en mer ?

Ce système de production d’énergie houlomotrice comporte un châssis fixé solidement au bateau en haut et en bas. On y attache un oscillateur de soulèvement, qui se déplace de haut en bas à l’aide de tiges coulissantes. De plus, un ressort et un vérin hydraulique sont installés sous cet oscillateur. L’énergie mécanique absorbée est immédiatement convertie en courant électrique qui servira à entraîner un générateur hydraulique. D’après cette équipe de recherche, la présence de cette technologie houlomotrice n’entraîne pas de significatives pertes de performances de tenue en mer. Cela ne réduit pas l’espace disponible au niveau du pont du navire.

Où en est-il actuellement ce projet ?

Ces chercheurs estiment que leur nouveau concept a un grand potentiel pour récupérer plus efficacement l'énergie des vagues. Celui-ci pourrait être appliqué aux bateaux et à d'autres installations maritimes comme les bouées et les plates-formes offshores. Après cette première étape de développement d'oscillateurs de soulèvement, cette équipe prévoit de tester un modèle réduit dans des bassins à vagues installés dans le laboratoire. Il est bon de préciser que ce groupe de recherche chinois a effectué une série de tests de simulation. Cette étape lui a permis de déterminer le fonctionnement de ce nouveau système à différentes vitesses, à différents angles d'onde, etc. Plus d'informations : Sciencedirect.com.