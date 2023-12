Énergie houlomotrice : TotalEnergies et CorPower Ocean vont déployer une bouée hydrolienne géante

Sous l’effet du vent, des vagues se forment à la surface de la mer. Ces ondes peuvent parcourir de longues distances, créant ainsi la houle. Elles génèrent de l’énergie houlomotrice qui peut être récupérée et transformée en énergie électrique. L’exploitation de cette source d’énergie renouvelable représente une opportunité pour stimuler la transition énergétique mondiale et atténuer la crise climatique. Celle-ci pourrait répondre à environ 10 % de la demande annuelle mondiale d’électricité. Il est à savoir que les mers et les océans couvrent approximativement 71 % de la surface terrestre. Ces dernières années, plusieurs méthodes de récupération de l’énergie des vagues ont vu le jour. Il existe notamment ce système de bouée hydrolienne, développé par les ingénieurs de l’entreprise suédoise CoPower Ocean. Conçue depuis 2009, cette technologie ingénieuse est aujourd’hui prête à être testée dans le cadre du programme Pilot Access. Décryptage.

Un système houlomoteur inspiré du pompage du cœur humain

Le concept du convertisseur d’énergie houlomotrice nous vient du médecin Stig Lundbäck. Il imite le fonctionnement du cœur humain qui se contracte et se dilate pour pomper et faire circuler le sang dans le corps. En 2009, une équipe d’ingénieurs a commencé à s’y intéresser, mais ce n’est qu’en 2012 que l’entreprise CorPower Ocean est fondée. Cette dernière se concentre entièrement au développement de cette technologie hydrolienne en forme de bouée géante flottante. Au cœur de ce système révolutionnaire, une boîte de vitesses transforme le mouvement des vagues en mouvement de rotation, qui fait tourner des générateurs électriques.

Lors du développement de cette technologie, l’entreprise travaille selon un processus divisé en cinq étapes et conforme aux meilleures pratiques de l’AIE-OES/ETIP pour les océans. En août 2023, elle a installé son dispositif de quatrième étape C4 WEC sur le site d’Aguçadoura, au large des côtes portugaises. Cette hydrolienne de test a subi des conditions météorologiques extrêmes pendant des mois. Sa capacité opérationnelle élevée a été démontrée, puisqu’elle a résisté à des vagues de 13 m et, récemment, à des vagues de 18 m lors des tempêtes. Des données de performances impressionnantes ont été récoltées par les ingénieurs.

Le projet pilote HiWave-5 à Aguçadoura, au Portugal

La société TotalEnergies a décidé de rejoindre le programme Pilot Acess de CorPower Ocean. Ce projet servira à fournir des informations plus approfondies sur le fonctionnement de la nouvelle technologie d’hydrolienne dans des conditions réelles. Il s’agit d’une démonstration de ferme hydrolienne CorPack à l’étape 5 comprenant trois dispositifs C5 WEC supplémentaires d’une puissance de 300 kW chacun. C’est une solution complète pour produire de l’électricité propre issue des vagues océaniques. En effet, elle sera composée de convertisseurs d’énergie houlomotrice, d’amarrages et de structures d’ancrage, ainsi que d’un câblage intra-cluster et d’un centre de collecte électrique.

La participation de TotalEnergies à ce projet fait partie de ses stratégies afin de décarboner l’ensemble de sa production et de ses produits énergétiques. Cette société s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Grâce aux données et aux résultats qui seront récoltés, elle pourrait confirmer la maturité technologique de ce système houlomoteur, tout en limitant les risques liés à la technologie et aux opérations associées. Cela renforcera la confiance des partenaires actuels et potentiels quant à la fiabilité de ce convertisseur d’énergie des vagues.

Outre cela, cet énergéticien français serait capable de fournir des données importantes pour les plans d’essais grâce à son expertise en matière d’exploitation offshore. Plus d’informations : Corpowerocean.com. Que pensez-vous de cette nouvelle hydrolienne ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .