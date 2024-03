Idénergie, une hydrolienne domestique qui génère autant d’électricité que 12 panneaux solaires (12 kWh par jour)

La démocratisation des énergies renouvelables est l’une des stratégies adoptées par les gouvernements pour réduire nos émissions de carbone et inverser le changement climatique actuel. Aujourd’hui, les chercheurs et ingénieurs explorent toutes les voies possibles pour produire de l’énergie sans émission et à coût raisonnable. Les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes sont les solutions les plus rentables, mais ils ont tout de même l’inconvénient d’être intermittents. Leur efficacité dépend étroitement des conditions météorologiques : de l’ensoleillement pour la technologie solaire et du vent pour l’éolienne.

Contrairement à cela, les hydroliennes fluviales ont l’avantage de fonctionner constamment jour et nuit, quel que soit le climat. Leur rendement varie en fonction du débit et de la vitesse du courant d’eau disponible sur leur site d’installation. Au Québec, l’entreprise Idénergie vient notamment de créer une nouvelle conception d’hydrolienne portable et recyclable. Ce modèle simple et moins coûteux devrait rendre la production d’énergie propre plus accessible au plus grand nombre d’utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités…). Nous vous proposons de mieux connaître cette innovation à travers cet article.

Comment est conçue cette turbine ?

Dans une région qui compte de nombreux cours d’eau, l’utilisation d’hydroliennes est une opportunité pour accéder localement à de l’énergie propre. C’est le cas notamment du Québec, où plus de 3 000 rivières sillonnent et offrent des sites idéaux pour produire de l’électricité verte. La société Idénergie, basée à Montréal, vient d’y lancer un système d’hydrocinétique innovant, qui serait en mesure de fournir une quantité d’énergie équivalente à celle générée par douze panneaux solaires photovoltaïques.

Cette nouvelle turbine comporte des pales profilées NACA interchangeables, avec un générateur électrique 100 % étanche à son centre. Elle dispose d’un support d’ancrage en acier inoxydable, d’une protection de connecteur sous-marin et d’un pied démontable. Elle est livrée démontée sous forme de pièces détachées, mais son installation est relativement simple. Il faut seulement des clés Allan et trois personnes avec ou sans expérience en bricolage pour installer ce système dans le cours d’eau. Il n’est pas nécessaire ni de réaliser d’importants travaux publics, ni de modifier le lit de la rivière, ni d’utiliser des grues.

Comment fonctionne cette hydrolienne ?

La turbine fait des mouvements de rotation grâce au courant de la rivière, entraînant ainsi le générateur électrique. Ce dernier transfère l’énergie générée au convertisseur intelligent intégré. Cette énergie est transformée en électricité, qui est transmise aux batteries à l’aide d’un câble électrique. Un onduleur permet de convertir l’énergie stockée dans les batteries en courant alternatif (120 V), qui peut alimenter les appareils électriques domestiques, par exemple. Selon Idénergie, cette innovation présente une puissance maximale de 12 kWh par jour. Elle fonctionne à vitesse variable et de façon efficace, même à bas régime. Elle permet aussi d’économiser 50 % des coûts de maintenance par rapport aux groupes électrogènes à essence.

En outre, cette hydrolienne de rivière est équipée d’un moteur de type Darrieus qui ne présente aucun danger pour la faune aquatique. Elle est fabriquée à partir de métaux nobles, dont l’aluminium, ainsi que de nombreux autres composants écologiques. Elle est ainsi plus respectueuse de l’environnement que les autres solutions de production d’énergie renouvelable existantes. Par ailleurs, lorsqu’une turbine arrive à sa fin de vie, ses différents composants pourront être recyclés. Ce projet québécois contribue à faire participer les citoyens à la transition énergétique et écologique. Il est à noter que ce produit est déjà disponible pour les clients présents partout dans le monde. Plus d’informations : Idenergie.ca. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .