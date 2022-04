Idénergie : Darrieus, une hydrolienne pour les particuliers qui transforme les cours d’eau en électricité gratuite

L’hydrolienne n’est pas un concept nouveau; la conversion de l’énergie hydraulique en électricité est une technique qui existe depuis longtemps. Cependant, cela n’a pas empêché l’entreprise canadienne Idénergie de concevoir sa propre turbine hydraulique. Baptisé Darrieus, il s’agit d’un dispositif compact destiné principalement à un usage privé. En effet, il peut produire jusqu’à 12 kWh d’énergie électrique par jour, ce qui équivaut à jusqu’à 360 kWh par mois. Une puissance qui est plus ou moins suffisante pour alimenter un foyer. À titre d’information, en France, nous consommons en moyenne 390 kWh d’électricité par mois, soit un peu plus de 4600 kWh par an.

Une énergie renouvelable, accessible gratuitement

« Une source d’énergie continue, profitez des multiples avantages de l’hydrolienne », tel est le slogan du concepteur de la turbine Darrieus. Basée à Montréal, au Canada, Idénergie ambitionne de bâtir un avenir vert au moyen de ses technologies innovantes tournant autour des énergies solaires et hydroliennes. En ce qui concerne par exemple la turbine Darrieus, sa conception a été pensée pour permettre à un foyer d’avoir accès à une électricité verte 24h/24 et 7j/7, et ce, de manière gratuite.

Des composants de qualité pour une durée de vie prolongée

Comme indiqué ci-haut, la turbine est en mesure de produire un peu plus de 10 kWh d’énergie électrique par jour. Pour atteindre un tel exploit, le constructeur affirme avoir opté pour des composants robustes à l’épreuve du temps. L’alternateur est par exemple 100 % étanche, alors que le support d’ancrage est en acier inoxydable. Les pales profilées NACAS sont quant à elles interchangeables pour faciliter l’installation. Il est aussi question d’un connecteur étanche, supportant l’eau douce et l’eau de mer. Il convient de souligner au passage que l’installation de la turbine ne requiert aucune expérience spécifique.

Une turbine écologique

L’impact écologique de l’équipement n’a pas été non plus sous estimé, afin qu’il soit en harmonie avec la faune et la flore marine. À ce propos, sachez qu’Idénergie affirme sur son site web que ses turbines ont fait l’objet d’études attestant leur innocuité pour l’écosystème aquatique. Grâce aux métaux nobles qui le composent, notamment l’aluminium, Darrieus ne réagit pas avec l’environnement.

“L’hydrolienne Idénergie est équipée de deux turbines Darrieus. Ce modèle de turbine, d’abord issu des éoliennes, fut choisi pour sa simplicité de fabrication et d’installation. Il permet d’accommoder une profondeur d’à peine 2 pieds (60 cm) ce qui augmente significativement le potentiel de rivières dans lequel les turbines peuvent opérer. Sa plus grande qualité sont que les pales sont peu coûteuses, remplaçables et expédiables facilement en cas de bris.” Idenergie

Qui plus est, l’objet est constitué de matériaux pouvant être recyclés. Outre ses turbines aquatiques, l’entreprise canadienne propose aussi des solutions liées à l’énergie photovoltaïque. Idénergie conçoit notamment des panneaux solaires et des convertisseurs pensés aussi bien pour un usage privé qu’un usage professionnel. Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://idenergie.ca.