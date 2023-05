Énergie houlomotrice : une bouée hydrolienne qui s’inspire du cœur humain pour produire de l’énergie

Les effets négatifs du changement climatique se ressentent de plus en plus actuellement (canicules, ouragans, inondations, etc.). Il est plus que jamais important d’agir afin de les atténuer. Se tourner vers les énergies propres et produire moins d’énergies fossiles figurent parmi les solutions les plus fréquemment recommandées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Consciente de cette situation, la société européenne CorPower Ocean a développé un système innovant qui transforme l’énergie inépuisable des vagues en électricité. En effet, cette bouée géante est le fruit de quarante ans de recherche hydrodynamique, selon son concepteur. Découvrez plus de détails sur cette technologie dans cet article.

Comment fonctionne ce convertisseur d’énergie houlomotrice ?

Ce système innovant est fondé sur des oscillations verticales pour produire de l’électricité. Il s’agit d’un cas de biomimétisme unique. Imaginé par le cardiologue Stig Lundbäck, il imite le principe de pompage du cœur humain. Il est composé d’une bouée géante flottante à la surface, dont la coque est fabriquée en matériau composite. Cette structure sphérique de 19 m de haut et de 9 m de diamètre est fixée au fond de l’océan par un dispositif d’ancrage sous tension avancé. Les ancres sont plus performantes que les ancres à gravité ou les monopieux traditionnels, selon l’entreprise. Leur installation s’effectue sans bruit et rapidement grâce à une technique de vibrofonçage. Il n’y a aucun risque de perturber la faune marine selon l’entreprise. À l’intérieur de la bouée, une transmission mécanique permet de transformer le mouvement linéaire en rotation. Cette dernière est ensuite convertie en électricité par le biais des générateurs intégrés.

Grâce à une technologie de ressort négatif, le mouvement de la bouée est amplifié, augmentant ainsi la quantité de kilowattheures produits. Ce convertisseur d’énergie houlomotrice comprend également un système de pré-tension qui aide la bouée à descendre après avoir été soulevée par la houle. En effet, une force de retour la tire vers le bas.

Il est à souligner que, dans les deux sens (vers le haut et vers le bas), le système génère des quantités d’énergie égales. Outre cela, il intègre un dispositif de contrôle de phase avancé. Ainsi, il fonctionne de façon optimale, quelles que soient les conditions marines. Par temps calme, la bouée et le mouvement des vagues sont synchronisés pour que l’effet de la houle soit multiplié. En revanche, en cas de tempêtes, ils sont automatiquement désynchronisés afin de protéger les installations de forts chocs.

Quelle est la puissance de ce système ?

Par rapport aux autres systèmes de production d’énergie houlomotrice, cette bouée géante génère cinq fois plus d’énergie par tonne d’équipement. Chaque unité dispose d’une puissance supérieure à 300 kW, affirme l’entreprise sur son site web. En déployant côte à côte plusieurs bouées, il est possible de construire des fermes houlomotrices, appelées « CorPark ». Leur puissance peut s’élever jusqu’à des centaines de mégawatts. Chaque projet peut donc être personnalisé en fonction de la production d’électricité attendue. En plus de ses grandes performances, ce système de production d’énergie marine à coût maîtrisé présente une faible empreinte carbone. Par exemple, les bouées peuvent être fabriquées sur les sites des clients grâce à un concept d’usine mobile. L’autre avantage principal de cette innovation est que les kilowattheures générés sont surtout élevés en fin de journée et en hiver. Plus d’informations : Corpowerocean.com