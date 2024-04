« 85 % d’efficacité », ABB réinvente l’hélice de bateau avec un dispositif qui imite la queue des baleines

Bien qu’il soit moins polluant que le transport routier et l’aviation, le transport maritime reste un des secteurs qui émettent une grande quantité de CO2. Rien que dans l’UE, il est responsable à lui seul de 13,5 des émissions de gaz à effet de serre, selon des chiffres publiés en 2021 de l’Agence européenne pour l’environnement. Pour réduire l’impact environnemental de ce secteur, ABB, une entreprise suédo-suisse spécialisée dans les technologies de l’énergie et de l’automation, a développé un système de propulsion révolutionnaire baptisé Dynafin. Une invention très innovante et disruptive qui imite les mouvements de la queue des baleines.

Un propulseur équipé de pales verticales

Reprenant en partie le fonctionnement du Voith Schneider Propeller, le propulseur ABB Dynafin est le résultat de plusieurs décennies de recherche et de développement. Il est constitué d’un grand disque tournant de 40 à 80 tours par minute, équipé de cinq pales verticales contrôlables individuellement grâce à un moteur et un système de commande. Les forces de propulsion sont générées par le mouvement de ces divers éléments qui, comme nous l’avons dit précédemment, imite celui de la nageoire caudale d’une baleine. Selon l’entreprise initiatrice de ce système, il permet de contrôler plus efficacement la poussée et procure une meilleure maniabilité. Son efficacité en eau libre pourrait atteindre 85 %.

Une réduction de la consommation en énergie de plus de 20 %

Outre l’efficacité, ABB a développé son propulseur Dynafin pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de GES de 50 %, voire plus, fixé par l’industrie du transport maritime. Bien qu’il soit encore en développement, ce système de propulsion innovant a déjà fait l’objet de tests. D’après les résultats de ces derniers, sa consommation énergétique serait inférieure de 22 % à celle d’une ligne d’arbre classique.

Juha Koskela, président de la division ABB Marine & Ports, a déclaré que les principaux objectifs de ce propulseur sont d’améliorer l’efficacité opérationnelle des bateaux et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. D’après lui, cette technologie « est axée sur l’efficacité opérationnelle et la réduction des émissions, en s’appuyant sur les innovations des esprits les plus brillants dans le domaine de la marine et de la propulsion ». Pour information, ce système de propulsion réduit les émissions polluantes, mais également les vibrations et les bruits sous-marins qui peuvent négativement affecter le confort des passagers et la faune marine.

Un système de propulsion parfaitement adapté aux petits bateaux et aux navires de taille moyenne

Une unité de l'ABB Dynafin a une puissance qui peut varier de 1 à 4 MW. Ce système de propulsion convient parfaitement aux ferries transportant des passagers et des véhicules, ainsi qu'aux navires intervenant dans les parcs éoliens et les yachts de plaisance. Il peut équiper des bateaux à moteur thermique et des bateaux fonctionnant à partir de dispositifs tels que des piles à combustible ou avec des batteries. À noter que le premier prototype du propulseur devrait voir le jour en 2025 et la société prévoit de l'intégrer à un énorme Yacht de plus de 90 mètres d'Oceanco, baptisé Aelis. Concernant les bateaux existants, aucune information ne permet de déterminer la complexité ni le coût de l'installation de cette technologie.