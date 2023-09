FEV : l’invention d’une technologie pour convertir un moteur thermique à l’hydrogène

Plus qu’un simple concept qui pourrait ravir les amateurs de rétrofit, le projet sur lequel travaille actuellement la société de service en ingénierie FEV pourrait contribuer à la simplification et à l’accélération de la transition énergétique. En effet, pour atténuer les effets du changement climatique, nous devons nous affranchir des combustibles fossiles. L’hydrogène constitue, à cet effet, une alternative prometteuse à l’essence et au gazole. En plus de pouvoir être utilisé pour produire de l’électricité à l’aide d’une pile à combustible, ce gaz peut être injecté directement dans la chambre de combustion d’un moteur thermique. À noter que FEV se penche sur ces deux approches pour décarboner les transports.

Une solution moins coûteuse

Fondée en 1978, l’entreprise possède un vaste savoir-faire et une grande expertise dans le développement de technologies pour les industries automobile, ferroviaire, marine et aérospatiale. L’une de ses dernières inventions consiste ainsi en une solution qui permet d’utiliser l’hydrogène pour faire fonctionner un moteur à essence ou diesel. En effet, ce gaz permet déjà d’alimenter un véhicule électrique au moyen d’une pile à combustible, mais cette technique s’avère coûteuse. Dans l’espoir de changer la donne, FEV propose d’injecter directement l’hydrogène dans les cylindres d’un moteur thermique.

Un moteur neutre en carbone

Pour que cela soit possible, il faut bien évidemment entreprendre des changements sur le moteur à combustion traditionnel. Selon les détails fournis par l’entreprise, il est nécessaire de changer certains éléments tels que les injecteurs, le turbocompresseur, le filtre à huile et le filtre à particules, sans oublier l’ajout d’un réservoir adapté au nouveau carburant. À la suite de la conversion, lorsqu’il est en marche, le moteur ne rejette pas de CO₂. Toutefois, il émet des NOx (oxydes d’azote) dont le taux est néanmoins largement inférieur à ce que rejettent les moteurs thermiques conventionnels.

Une première utilisation lors des JO de Paris ?

Dans le cadre du salon Hyvolution qui s’est tenu à Paris en février dernier, FEV a présenté un prototype de moteur à combustion converti à l’hydrogène. Celui-ci consiste en un bloc de 9 l de cylindrée. Sa transformation a été réalisée en partenariat avec l’entreprise italienne NGV Powertrain. Au vu de sa puissance, le moteur pourrait être utilisé pour propulser un bus, un camion ou n’importe quel véhicule lourd. Néanmoins, le duo semble cibler en particulier le transport en commun pour l’instant. FEV ambitionne notamment d’utiliser sa solution pour alimenter les bus qui seront utilisés dans le cadre des Jeux olympiques de Paris de 2024. Enfin, sachez que la version actuelle du moteur offre jusqu’à 400 km d’autonomie. Plus d’infos : Fev.com.

Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .