Rétrofit : H2i Technology invente un kit pour injecter de l’hydrogène dans les moteurs diesel

Dans un monde en quête de solutions pour lutter contre le changement climatique, tous les moyens sont bons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’hydrogène est un vecteur énergétique qui peut nous aider à atteindre nos objectifs de décarbonation des secteurs du transport et de la production d’énergie. En Australie, une start-up dénommée H2i Technology a ainsi mis au point un dispositif qui permet d’injecter de l’hydrogène dans les moteurs diesel classiques. Une technologie qui s’annonce à la fois innovante et prometteuse. Selon la filiale du groupe australien United H2 Limited (UHL), il s’agit d’un système qui peut réduire les émissions des moteurs fonctionnant au gazole.

Diminue la consommation de carburant

La solution introduite par H2i Technology consiste en un kit d’injection d’hydrogène. D’après UHL, elle pourrait considérablement diminuer la quantité de fumées sortant de l’échappement d’un moteur diesel. Cette dernière annonce d’ailleurs plus précisément jusqu’à 49 % de réduction des émissions et ce kit pourrait aussi réduire de moitié l’opacité des gaz d’échappement. Toujours d’après le groupe australien, l’utilisation du kit permet de réduire la consommation de gasoil de 10 à 20 %. À ce propos, les économies de carburant dépendraient fortement de la taille du moteur. Voilà pourquoi H2i Technology cible pour l’instant les générateurs servant dans les secteurs minier, gazier et pétrolier.

Des effets bénéfiques sur la santé

Avec près de 20 millions de groupes électrogènes utilisés actuellement au sein des industries, H2i Technology estime que sa technologie pourrait contribuer largement à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette baisse des émissions de particules nocives peut également avoir des effets bénéfiques sur la santé des ouvriers qui doivent parfois travailler dans des mines souterraines à plusieurs mètres de profondeur. Il faut savoir que la fabrication du kit est assurée par une entreprise australienne partenaire de H2i Technology.

Augmenter la durée de vie des moteurs

Fait intéressant, le dispositif d’injection d’hydrogène est dirigé par un logiciel propriétaire afin d’optimiser son fonctionnement. En plus de pouvoir augmenter l’efficacité des moteurs diesel, il contribuerait à l’augmentation de leur durée de vie. En août 2023, H2i Technology a annoncé avoir fabriqué ses 10 premiers kits, ceux-ci ont été livrés auprès de sociétés basées en Australie et au Moyen-Orient à des fins de test. L’entreprise a par ailleurs affirmé avoir reçu plusieurs centaines de commandes de clients établis en Afrique, en Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Asie et en Inde.

À l'avenir, elle ambitionne de multiplier les accords de test pour les transformer en contrats de vente. H2i Technology prévoit même de se lancer sur le marché financier afin de soutenir ses ambitions internationales. Plus d'infos : h2itechnology.com.au.