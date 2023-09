7 astuces pour réduire la consommation de carburant d’un SUV thermique

Optimiser la consommation de carburant est une préoccupation de premier plan pour de nombreux utilisateurs de SUV. En effet, une surconsommation entraîne non seulement des dépenses supplémentaires, mais aussi de plus fortes émissions polluantes. Heureusement, avec un entretien régulier et des gestes simples d’éco-conduite, il est possible d’optimiser l’efficacité énergétique des véhicules.

Évitez les trajets courts

Sur un trajet court, le groupe motopropulseur d’un véhicule SUV (parti à froid) fonctionne généralement en deçà de sa température normale de fonctionnement. Il consomme plus de carburant qu’en trajet long et est donc moins efficient.

De plus, le système antipollution du véhicule est moins efficace lorsque le moteur est encore froid. De ce fait, il est doublement intéressant de réduire autant que possible les courts trajets pour limiter tant la consommation de carburant que les émissions de gaz polluants et de particules fines. Pour les SUV d’occasion, il est crucial de vérifier l’efficacité du système antipollution, car avec le temps et l’usure, ces systèmes peuvent perdre en performance et en fiabilité, contribuant ainsi à une pollution accrue.

Optez pour des pneus verts pour votre SUV

Les pneus dits « verts » sont dotés d’une gomme spéciale qui est plus tendre que celle des pneus ordinaires. Ils génèrent moins de frottements et de résistance au roulement et contribuent donc à diminuer la consommation de carburant.

De plus, les pneus verts sont moins bruyants et ont une durée de vie plus longue. D’autre part, en raison de leur structure améliorée, ils génèrent moins de poussières fines.

Gardez un œil sur la vitesse

C’est une règle générale, plus un véhicule augmente sa vitesse, plus il consomme de carburant. Pour optimiser la consommation de carburant de votre SUV thermique, il est donc important d’éviter les sur-régimes.

L’utilisation d’un régulateur de vitesse permet de mieux gérer les accélérations et les décélérations, notamment dans les montées et les descentes. Alors, à moins de rouler dans un SUV équipé d’une boîte automatique, veillez à sélectionner le rapport de vitesse le plus adapté au régime du moteur.

Gardez le profil aérodynamique de votre SUV

Le fait de transporter des objets sur le toit du véhicule modifie le profil aérodynamique de votre SUV et augmente par la suite la résistance de l’air. Celle-ci croît de manière exponentielle avec la vitesse et entraîne une surconsommation de carburant.

Si vous devez transporter des bagages ou des équipements de sport sur le toit, pensez à vous équiper d’un coffre de toit ou d’un accessoire de portage doté d’une forme aérodynamique afin de réduire la résistance de l’air.

Voyagez léger pour réduire votre consommation de carburant

C’est une autre loi incontournable, plus un véhicule est lourd, plus il aura besoin d’énergie pour se déplacer. Cela s’explique par le fait que la résistance au roulement et la force nécessaire pour faire avancer le véhicule augmentent proportionnellement avec le poids du véhicule.

D’où l’intérêt de vider l’habitacle et le coffre de votre SUV de tout objet inutile, surtout lorsque vous voyagez sur de longues distances. D’ailleurs, on estime qu’une réduction de 10% de la masse globale d’un véhicule entraîne une baisse de consommation de 5 à 8 %.

N’utilisez la climatisation ou le chauffage qu’en cas de nécessité

Le chauffage et le système d’air conditionné apportent un véritable confort à bord d’un SUV. Cependant, ils tirent leur énergie du moteur et entraînent donc une surconsommation de carburant. Selon une étude de l’ADEM, la climatisation peut augmenter la consommation d’un véhicule de jusqu’à 2l/100 km et les émissions de monoxyde de carbone de plus de 40 %.

Pour faire des économies de carburant et éviter les effets nocifs de la climatisation sur l’environnement, pensez à réduire autant que possible le temps de fonctionnement du climatiseur et du chauffage, notamment sur de courts trajets.

Respectez la pression de pneus recommandée par le constructeur

En matière d’économie de carburant, la pression de gonflage des pneus est un facteur important que beaucoup d’automobilistes ne prennent pas en compte. Pourtant, des pneus sous-gonflés de seulement 0,3 bar entraînent une augmentation de consommation de 1,2%. Cela s’explique par le fait qu’une pression de gonflage insuffisante augmente la résistance au mouvement et par conséquent l’énergie nécessaire pour faire avancer le véhicule. De plus, elle peut entraîner :

Une baisse de la distance de freinage ;

Un risque augmenté d’aquaplanage avec une perte d’adhérence sur une chaussée mouillée en raison de l’accumulation plus rapide de l’eau à l’avant des pneus ;

Un risque élevé d’éclatement des pneus.

Notez qu’un sur-gonflage des pneus peut également avoir un effet néfaste sur la tenue de route : perte d’adhérence, usure rapide des pneus, stabilité réduite, etc. D’où l’importance de vérifier régulièrement la pression de gonflage et de s’assurer qu’elle est conforme aux recommandations du constructeur.

Conclusion

Diminuer la consommation de carburant de votre SUV thermique est un choix bénéfique pour votre portefeuille, mais aussi pour l’environnement ! Avec des gestes simples comme le choix de pneus écologiques, la vérification de la pression de gonflage et la bonne utilisation du véhicule sur route, il est possible d’optimiser facilement sa consommation de carburant.