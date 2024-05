EuroBike 2024 : ZF dévoile un système tout-en-un innovant (batterie et moteur) pour les vélos électriques

Si vous ne le savez pas encore, ZF est un équipementier allemand qui fabrique des systèmes de mobilité avancés pour les voitures et les deux-roues. Avec ses solutions révolutionnaires, il ambitionne de préserver l’environnement, notamment par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et d’améliorer la sécurité des usagers. Pour réaffirmer son engagement en faveur d’un avenir plus durable, l’entreprise vient ainsi d’annoncer le lancement imminent d’un nouveau système d’entrainement central « ultra-compact et léger » pensé pour les vélos à assistance électrique (VAE). Baptisé ZF Bike Eco System, celui-ci comprend un moteur électrique, une batterie, une unité de commande, une application et même une connexion cloud. Autant dire qu’il s’agit d’un système complet prêt à être monté sur un cadre.

Adaptés à différents types de VAE

Le ZF Bike Eco System sera présenté dans le cadre du salon EuroBike 2024 qui aura lieu à Friedrichshafen, en Allemagne, en juillet prochain. Décrit par son développeur comme étant un produit innovant, il adopte une conception minimaliste et légère afin de s’adapter à différents types de bicyclettes. À ce sujet, ZF annonce une compatibilité avec les vélos gravel électriques, les VTT électriques, les vélos urbains et les vélos de banlieue, pour ne citer que ces quelques exemples. Il va sans dire qu’il s’agit d’une solution à la fois standard et personnalisable pour s’adapter aux spécificités de chaque modèle.

Une grande liberté de conception

Le système a été conçu afin de faciliter la tâche des fabricants de vélos électriques. « Nous avons développé un système d’entraînement techniquement de première classe que les fabricants de vélos électriques peuvent installer avec beaucoup moins d’efforts par rapport aux entraînements électriques standards du marché. De plus, le facteur de forme de l’unité d’entraînement offre une plus grande liberté de conception aux fabricants de vélos », a déclaré Daniel Haerter, responsable de l’activité Micro Mobility chez ZF Friedrichshafen SA. Pour l’instant, nous ignorons les caractéristiques techniques, la société se contentant de promettre un positionnement dans le segment des « entraînements puissants » pour vélos électriques.

Ouvert aux fournisseurs tiers

Fait intéressant, le ZF Bike Eco System est doté d’options d’intégration pour les fournisseurs tiers. Un concept qui devrait le rendre encore plus ouvert. Après tout, l’entreprise ambitionne de servir le plus grand nombre de marques possible. Hormis cette innovation, rappelons que ZF a présenté en septembre dernier lors du salon IAA Mobility Munich 2023, un moteur dont nous vous avions parlé dans cet article, sans aimant ni terres rares ultra-compact et performant pensé pour les voitures électriques. Baptisé I²SM (In-Rotor Inductive Excited Synchronous Motor), celui-ci arbore une conception à induction sans contact. Plus d’infos : zf.com. Êtes-vous un utilisateur de VAE, que pensez-vous de ce système innovant ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .