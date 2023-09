Alors que de plus en plus de véhicules électriques sont vendus dans le monde, il est devenu important d’améliorer la conception de ces engins pour réduire davantage leur impact écologique. En plus des batteries qui bénéficient d’une attention particulière de la part des scientifiques, les moteurs électriques qui entraînent les roues des VE font aussi l’objet de recherches approfondies. Le but est d’augmenter leur rendement tout en les rendant plus écologiques. En ce sens, l’équipementier allemand ZF a dévoilé un moteur sans aimant qui, en dépit de sa compacité, promet un couple relativement élevé.

Un moteur unique en son genre

La plupart des véhicules électriques existants sont dotés de moteurs à aimant. Or, la fabrication de ce dernier nécessite des terres rares, mettant à rude épreuve les ressources naturelles. D’autres constructeurs, à l’instar de Mahle, ont aussi réalisé des percées majeures dans le domaine des moteurs sans aimant, mais ZF affirme que sa technologie est unique en son genre. D’après la firme basée à Friedrichshafen, en Allemagne, il s’agit du « moteur électrique sans aimant ni terres rares le plus compact et le plus dense en couple au monde ». Dans le cadre du récent salon IAA Mobility Munich, ZF a mis en ligne un court clip dévoilant la conception du dispositif.

Moins de friction

Le nouveau concept de moteur électrique de ZF partage sa conception avec les moteurs sans aimant existants. Au lieu d’intégrer des composants magnétiques, il comporte ainsi un rotor constitué de bobines électriques. Une conception qui, en plus d’être plus écologique, réduit les coûts de fabrication. Cependant, ZF va encore plus loin en s’affranchissant des bagues coulissantes et des balais nécessaires pour transmettre le courant électrique aux bobines du rotor. Cela réduit le poids et prolonge la durée de vie du moteur en réduisant notamment les frictions.

Plus compact et plus léger

Comme l’explique notre source, la nouvelle conception de moteur électrique de ZF repose sur une technologie d’induction sans contact. Concrètement, le fabricant a trouvé une solution pour placer l’émetteur inductif à l’intérieur de l’arbre du rotor au centre des bobines, remplaçant ainsi les balais présents dans les moteurs électriques traditionnels. ZF a baptisé sa nouvelle technologie de moteur I²SM (In-Rotor Inductive Excited Synchronous Motor). D’après l’équipementier allemand, le nouveau moteur offre une puissance et une densité de couple satisfaisantes tout en étant plus compact et plus léger. Pour l’instant, le dispositif est en cours de développement. ZF envisage de l’intégrer dans des plateformes d’entraînement électriques de 400 V et 800 V. Plus d’informations : press.zf.com

