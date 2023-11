Économisez-vous vraiment avec une voiture électrique ? L’Avere dévoile une étude sur le prix de la recharge publique

Dans un contexte de changement climatique, l’électrification des voitures permet aujourd’hui de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En effet, le nombre de véhicules électriques qui circulent en France poursuit sa hausse depuis quelques années. En 2023, 192 438 voitures de tourisme et utilitaires 100 % électriques y ont été immatriculées. Une augmentation de 52,4 % est ainsi constatée par rapport à 2022. En août dernier, le parc roulant français est composé de 882 531 VE. Ce chiffre devrait continuer à augmenter dans les prochaines décennies, avec la fin de la vente des véhicules à moteur à combustion dans l’Union européenne d’ici 2035. Au-delà des avantages écologiques de cette solution de mobilité électrique, l’Avere-France vient aussi de dévoiler ses atouts économiques à travers son rapport semestriel sur le prix de la recharge publique. Explications.

Quel budget moyen prévoir chaque mois pour la recharge publique ?

La mobilité électrique est en plein développement dans l’Hexagone. Malgré cela, les conducteurs y disposent encore peu de données fiables sur les coûts de la recharge des VE. L’association professionnelle Avere-France et P3 Group ont notamment collaboré afin d’offrir certains repères. Ils ont mené une étude qui consiste à analyser les prix de la recharge publique et les tendances du marché. D’après l’enquête, un conducteur typique qui effectue 15 000 km par an dépense 10,48 à 14,73 € par mois pour recharger sa voiture électrique sur des bornes de recharge publiques. En effet, ce budget varie selon que l’automobiliste a souscrit ou non un abonnement. En revanche, cette dépense pourra augmenter de 64 €, si le conducteur fait 30 000 km par an.

Combien pourrait-on économiser grâce à la transition vers les VE ?

Durant cette étude, l’Avere-France a comparé le coût de la recharge des VE et le coût du carburant (diesel ou essence) pour les véhicules à moteur à combustion. Selon elle, si 85 % des recharges d’un VE sont réalisées à domicile, la dépense d’un conducteur typique est trois fois moins élevée que celle liée à l’achat de carburant essence ou diesel. Plus clairement, le budget de recharge annuel moyen est estimé à 539,50 €, dont environ 150 € dépensés pour la recharge publique. À titre de comparaison, les propriétaires des voitures à moteur à combustion devraient allouer 1 635 € (E10) ou 1 526 € (B7) en moyenne à l’approvisionnement en carburant. D’ailleurs, les propriétaires des VE pourraient réaliser plus d’économies en rechargeant leur véhicule sur les bornes gratuites ou sur leur lieu de travail.

Comment se porte le marché de la recharge en France ?

Les prix moyens de la recharge sont maintenus relativement stables dans le pays, avec de légères hausses sur la période entre avril et août 2023. Selon l'Avere-France, ces augmentations sont dues à la hausse de différents éléments tarifaires, dont le prix de l'énergie, les frais de démarrage, les frais de stationnement post recharge, les frais de fin de session, etc. En ce qui concerne les infrastructures, la France comptait environ 109 856 points de recharge ouverts au grand public au 30 septembre 2023. Ce nombre devrait évoluer suivant l'augmentation du nombre des VE en circulation afin d'accélérer la transition vers la mobilité électrique. En outre, l'économie d'échelle et la baisse des coûts des batteries devraient conduire à une réduction progressive des prix des VE en Europe et dans le monde entier. Plus d'informations : Avere-france.org.