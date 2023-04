Basée en Californie, aux États-Unis, cette société s’engage à soutenir et à promouvoir les énergies propres. Depuis 2011, elle développe des matériaux pour batteries nouvelle génération. Afin d’accélérer le parcours de ses produits, elle collabore avec des fabricants de cellules, des constructeurs automobiles et des entreprises exerçant dans l’électronique. Sa dernière innovation « Titan Silicon » serait propre, fiable et déjà éprouvée sur le marché. Il s’agit de la toute première anode en silicium nano-composite, développée pour un usage à grande échelle. Cette technologie améliorera grandement les performances des véhicules électriques, selon ses concepteurs. Décryptage.

Des véhicules plus performants grâce à ce nouveau matériau

D’après Gene Berdichevsky, PDG de Sila, le silicium nano-composite est actuellement le matériau pour batterie le plus performant sur le marché. Les équipes de recherche et développement de la société poursuivent leurs travaux afin d’améliorer leur chimie et d’obtenir les matériaux alliant efficacité et rentabilité. Le problème est que les anodes en graphite et les additifs au silicium conventionnel des batteries lithium-ion arrivent aujourd’hui à leur limite. Ces solutions restreignent les performances des VE actuels.

C’est pourquoi cette société américaine a mis au point sa nouvelle anode qui procure une densité énergétique plus élevée (+ 20 %). Ce produit est le résultat d’une dizaine d’années de recherche. Il permettra aux automobilistes de profiter d’une meilleure expérience de conduite, car ils ne s’inquiéteront plus de l’autonomie de leur véhicule. Ainsi, une voiture électrique équipée de cette technologie innovante pourrait rouler davantage (160 km supplémentaires). D’ailleurs, l’entreprise espère une hausse d’autonomie de 40 % et un temps de charge à seulement 10 min avec les versions futures du Titan Silicon.

Un temps de charge plus réduit des VE

Les batteries des véhicules électriques d’aujourd’hui nécessitent approximativement 60 min pour se recharger jusqu’à 80 %. En revanche, avec le silicium nano-composite, le temps de charge sera réduit à 20 min. Avec les prochaines versions, celui-ci ne nécessitera plus que 10 min, selon un article publié sur le site web de Sila. C’est notamment le temps nécessaire pour faire le plein d’essence d’une voiture dans une station-service. Ce grand changement positif n’affecte ni la durée de vie ni la sécurité d’utilisation des cellules. Le risque de gonflement est d’ailleurs limité et comparable à celui des anodes en graphite. Outre cela, ce nouveau matériau réduira de 15 % le poids de la batterie et de 20 % sa taille.

« Titan Silicon est le silicium nanocomposite le plus performant actuellement sur le marché. Nos équipes de batteries et de matériaux renouvellent et améliorent constamment notre chimie pour fournir les résultats les meilleurs et les plus rentables possibles. (…) Avec l’adoption généralisée des véhicules électriques, les consommateurs recherchent les meilleures solutions de leur catégorie qui procurent les meilleures performances de leur catégorie, et nos solutions offrent exactement cela : une autonomie plus longue et une charge plus rapide. », explique Gene Berdichevsky, co-fondateur et PDG de Sila.

Les autres avantages clés du silicium nano-composite

Cette société utilise une formule qui a déjà fait ses preuves auprès des consommateurs. En effet, celle-ci sert à alimenter des produits électroniques disponibles dans le commerce, en l’occurrence les montres de fitness Whoop 4.0. Elle a été optimisée afin de l’adapter aux batteries de véhicules électriques. C’est une solution prête à l’emploi et compatible avec toutes les formes de cellule (à poche, cylindrique ou prismatique) et avec toutes les gigafactory. Durant sa fabrication, son impact carbone par kWh sera réduit de 50 à 75 % par rapport à celui du graphite.

L’entreprise assurera une production de masse de ce nouveau matériau selon les normes de qualité en vigueur aux États-Unis. Afin de répondre aux besoins de ses clients et de ses partenaires, elle accepte de remplacer totalement ou partiellement le graphite dans les cellules. Pendant les cinq prochaines années, elle prévoit de produire des anodes en silicium nano-composite qui serviront à alimenter jusqu’à un million de VE. Plus d’informations : silanano.com