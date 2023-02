La découverte de ce gigantesque gisement de lithium pourrait avoir un impact sur le prix des voitures électriques

Lorsque vous achetez une voiture électrique, un Smartphone, le meilleur aspirateur robot ou tout autre appareil à batterie, vous pouvez voir que ces dernières sont toutes « au lithium ». Ce dernier est un élément chimique (Li) utilisé dans la fabrication de nombreux produits industriels tels que le verre, les batteries et l’aluminium de première fusion. Le lithium est à l’état naturel un métal gris-argenté et mou, le plus léger des éléments solides. D’où son utilisation intensive. Très réactif, ce metal n’existe pas à l’état natif dans le sol. Il se présente sous la forme de composés ioniques extraits de roches de type pegmatite, ainsi que d’argiles et de saumures. Une récente découverte en Inde pourrait assurer un peu plus l’avenir du lithium. Découverte.

Le lithium, une ressource épuisable, mais encore très disponible

Selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), les réserves mondiales sont estimées à 22 millions de tonnes, et « nous » en utilisons 100 kilos tonnes par an, la réserve est donc de 220 ans. Une récente découverte en Inde, l’un des pays qui connaît une croissance parmi les plus rapides au monde, pourrait bouleverser ces prévisions. Dans le district de Reasi, dans le nord du territoire de l’Union de Jammu et Cachemire (J&K), une réserve de lithium de 5,9 millions de tonnes métriques de lithium vient d’être découverte. L’Inde, qui ne faisait pas partie des pays connus pour ses réserves de lithium jusqu’à ce jour, pourrait voir sa croissance encore plus rapide grâce à cette découverte. Une découverte qui placerait l’Inde directement au second rang des pays producteurs de lithium.

Pourquoi cette découverte est-elle capitale ?

Comme nous vous l’avons expliqué, les réserves actuelles permettraient une utilisation de 220 ans environ. Cependant, nous savons que les besoins en lithium vont s’intensifier dans les décennies à venir. Ne serait-ce qu’avec l’interdiction des véhicules thermiques dès 2035 en Europe. Si toutes les voitures deviennent électriques, elles auront toutes besoin de lithium pour leur fabrication. Les 220 années de prévision risquent d’être fortement réduites, puisque la demande va exploser. En découvrant un nouveau gisement en Inde, l’économie du pays s’en verra puissamment avantagée et les 5.9 millions de tonnes métriques allongeront les prévisions d’utilisation. Aujourd’hui, on trouve le lithium absolument partout, même dans le plus petit appareil sur batterie et, à priori, ce n’est pas prêt de changer !

Une aubaine pour l’Inde

Certes, l’utilisation du lithium est de plus en plus controversée, car nous ignorons encore comment le recycler efficacement une fois que les appareils deviennent obsolètes. Cependant, cette découverte réjouit les autorités indiennes puisque cela permettrait la création d’emploi et « l’injection d’investissements dans une région pauvre où l’horticulture, l’artisanat et le tourisme sont les principaux moyens de subsistance. » comme le confiait Amit Sharma, secrétaire aux mines de J&K au journal le Daily Excelsior.

Si les autorités indiennes parviennent à mettre rapidement en ligne leur offre de lithium, cela pourra provoquer une accélération encore plus rapide de la croissance économique du pays. Cependant, cela changerait aussi la « vie » des consommateurs, car une telle réserve découverte ferait baisser les prix du lithium, la matière première des batteries pour voitures électriques. Par conséquent, l’on pourra voir les prix des voitures électriques baisser lui aussi. À méditer, puisque les conséquences sur l’environnement et sur le travail des Indiens pourraient être moins reluisantes !