Europe : découverte d’un important gisement de terres rares qui pourrait couvrir les besoins pendant des siècles

Vous ne connaissez probablement pas la société LKAB et c’est un peu normal puisque cette firme suédoise exerce dans un domaine particulier : l’extraction minière. LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) est une compagnie minière suédoise dont l’État est actionnaire à 60 %. Ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises publiques dans ce domaine. L’entreprise extrait du minerai de fer dans le nord du pays, entre Kiruna et Malmberget. Quelques jours auparavant, l’entreprise annonçait avoir découvert « le plus grand gisement de terres rares de l’histoire européenne ». Un métal rare appelé oxydes de terres rares, d’une valeur inestimable. Cette découverte pourrait favoriser la course à la décarbonisation engagée par la Suède et l’Europe, et l’on va vous expliquer pourquoi.

L’oxyde de terre rare, qu’est-ce que c’est ?

Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines incluant le scandium 21Sc, l’yttrium 39Y et les quinze lanthanides. Les premiers métaux de cette catégorie ont été découverts par hasard en 1787, par Carl Axel Arrhenius, minéralogiste amateur suédois et lieutenant d’artillerie de son État. Ce dernier visitait les carrières de feldspath d’Ytterby (Suède). Il y découvre un minéral noir et il lui invente le nom d’ytterbite en référence à son lieu de découverte. Par la suite, d’autres oxydes de terres rares seront découverts jusqu’à la semaine dernière sur le gisement de Per Geijer, en Laponie.

Quelles sont les propriétés des oxydes de terres rares ?

Il faut savoir que le « catalogue » minéral compte 17 éléments de terres rares, des métaux très prisés pour leurs qualités conductrices et magnétiques exceptionnelles. La source découverte est du néodyme, un métal qui permet de concevoir les aimants les plus puissants existants lorsqu’il est allié au bore et au fer. Et s’ils sont si importants pour la décarbonation, c’est tout simplement parce qu’ils sont très utilisés dans les moteurs de voitures, scooters ou motos électriques. À l’heure où tous les pays cherchent à s’éloigner des combustibles fossiles, on comprend mieux l’importance capitale de cette découverte.

Le néodyme, à quoi cela sert exactement ?

Les oxydes de terre rare sont essentiels pour la plupart des appareils électroniques ou technologiques. Le néodyme (Nd), on le retrouve notamment dans les aimants permanents nécessaires aux éoliennes, dans les petites centrales hydrauliques ou dans les voitures hybrides. On le trouve également dans les lasers YAG, le colorant violet des verres et des céramiques, les condensateurs céramiques ou encore les lunettes de soudeur en l’alliant à du praséodyme (Pr). Chaque batterie de voiture électrique utilise environ un kilogramme de terres rares et il en faut 600 kg pour une éolienne, selon le journal Mining Technology. Le gisement suédois découvert récemment répondrait donc à la très forte demande actuelle et assurerait la transition énergétique plus rapide.

Le gisement de Per Geijer en quelques chiffres

D’après les calculs de LKAB, le gisement découvert représenterait plus d’un million de tonnes d’oxydes de terres rares à exploiter. Le problème étant que la procédure d’autorisation actuelle semble l’empêcher de livrer des matières premières sur le marché pendant « au moins 10 à 15 ans » selon l’entreprise. Le plus grand gisement de terres rares connu est actuellement celui du Bayan Obo, en Mongolie, exploité depuis 1957. Ce dernier contient approximativement 40 millions de tonnes de réserve.

Ce gisement suédois permettrait d’avoir un gisement « local » qui pourrait fournir l’Europe dans les années à venir. « Il s’agit du plus grand gisement connu d’éléments de terres rares dans notre région du monde. Il pourrait ainsi devenir un élément important pour la production des matières premières essentielles qui sont absolument cruciales pour permettre la transition écologique. Nous sommes confrontés à un problème d’approvisionnement. Sans mines, il ne peut pas y avoir de véhicules électriques » confiait Jan Moström, président et PDG du groupe LKAB. Ce serait une excellente nouvelle pour l’Europe et pour la planète !