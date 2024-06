La découverte d’un gigantesque gisement de terres rares au cœur d’un volcan norvégien

Après la Suède en 2023, c’est au tour de la Norvège de faire la une de l’actualité dans un domaine très précis : la découverte de gisements de terres rares. L’année dernière, un gisement potentiel d’un million de tonnes de métaux stratégiques avaient été découverts dans la région de Kiruna (Suède). Cette année, c’est en Norvège que la compagnie minière nationale Rare Earths Norway annonce une nouvelle découverte sur le complexe de carbonatite de Fen. Ce gisement découvert au cœur d’un ancien volcan situé dans le sud de la Norvège serait, selon les dires de l’entreprise, le plus vaste d’Europe connu actuellement. La Scandinavie serait-elle l’avenir des industries utilisant des métaux rares ? Décryptage.

Qu’appelle-t-on « terre rare » ?

Les « terres rares » sont, en réalité, une expression qui désigne un groupe de 17 éléments chimiques, dont 15 appartiennent à la série des lanthanides (comme le lanthane, le cérium, et le néodyme) et incluent également le scandium et l’yttrium. Ces éléments ne sont pas forcément « rares » mais souvent, ils sont éparpillés et difficile à extraire en termes de rentabilité. La découverte de gisements permet donc l’extraction en un seul endroit, devenant rentable pour l’entreprise en charge de cette action.

Comment sont utilisées les « terres rares » ?

On l’ignore généralement, mais les « terres rares » sont présentes dans notre quotidien, nécessaires à l’aéronautique, ou encore utilisées pour rendre les batteries de véhicules électriques plus écologiques. Saviez-vous, par exemple, qu’elles étaient utilisées dans les écrans de smartphones, de télévisions et d’ordinateurs pour produire des couleurs vives ? L’un des éléments, le néodyme, est, lui, utilisé pour fabriquer de puissants aimants pour les disques durs, les écouteurs, mais également pour les générateurs des éoliennes. Les terres rares sont aussi présentes dans les moteurs et les batteries des voitures électriques, ainsi que pour le guidage de missiles et systèmes radar ou encore dans les moteurs et les systèmes de contrôle des avions de chasse !

Le gisement norvégien découvert, pourquoi est-il si important ?

Le gisement découvert en Norvège serait un complexe de carbonatite (magma solidifié) situé au bord du lac Norsjø, non loin de la capitale, Oslo. Pour les chercheurs, cette découverte n’est pas si étonnante comme ils le confient au magazine LiveScience. « Il y a environ 580 millions d’années, le complexe (de Fen) était la cheminée d’un volcan actif. Aujourd’hui disparue, la partie supérieure du volcan s’est érodée, exposant à la surface cette cheminée remplie de magma, d’un diamètre d’approximativement 2 km ». Ce gisement pourrait approximativement contenir 8,8 millions de tonnes d’oxydes de terres rares, dont 1,5 million de tonnes d’éléments essentiels à l’avancée actuelle des technologies (aimants, voitures électriques).

Pourquoi cette découverte est de bon augure pour l’avenir ?

Le gisement norvégien pourrait devenir un enjeu stratégique pour les années qui viennent. En effet, l’explosion des appareils technologiques, mais également des voitures électriques, fait que la demande en terres rares explose elle aussi ! Aujourd’hui, les principales terres rares viennent de Chine, avec 98 % de la consommation européenne importée de ce pays asiatique. Le nouveau gisement norvégien pourrait donc réduire la dépendance de l’Union européenne à la Chine, en réduisant de 10 % nos besoins d’importation. Pour le moment, l’extraction n’a pas encore débuté, mais Alf Reistad, PDG de Rare Earths Norway explique dans un communiqué que son entreprise est déjà au travail.

« Nous travaillons avec des partenaires de premier plan, tels que la Montanuniversität Leoben en Autriche, pour exploiter ce gisement avec la technologie d’extraction et de traitement des minerais la plus durable au monde, minimisant ainsi l’empreinte environnementale de la mine à l’aimant ». C’est une bonne nouvelle pour l’Europe, nous avons vu combien il pouvait être dangereux de dépendre d’un pays comme la Russie, en cas de déclenchement d’un conflit belliqueux ! Saviez-vous que les terres rares étaient si importantes pour l’avenir de l’industrie ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .