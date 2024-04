« Le plus grand gisement au monde », la découverte de 40 millions de tonnes de lithium dans un supervolcan

Avec pour objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, une loi votée par le Parlement européen interdit la vente de voitures neuves fonctionnant à l’essence ou au diesel à partir de 2035. Si cette mesure permettra de réduire significativement les émissions de CO2 dans un avenir plus ou moins proche, il est nécessaire de s’approvisionner suffisamment en matières premières, notamment en lithium, pour construire des véhicules électriques. Si les plus grandes réserves de ce métal alcalin se trouvent en Australie et dans le Triangle du lithium (frontières du Chili, de l’Argentine et de la Bolivie), un gisement lithinifère qui pourrait bien être le plus important au monde a été découvert aux États-Unis, dans un supervolcan éteint.

Un gisement abritant jusqu’à 40 millions de tonnes de lithium

Situé sur la frontière entre le Nevada et l’Oregon, dans un cratère volcanique connu sous l’appellation caldeira McDemitt, ce nouveau gisement abriterait entre 24 et 40 millions de tonnes de lithium, selon une étude publiée dans Science Advances. Si cette estimation est correcte, ce cratère âgé de plus de 16 millions d’années abriterait la plus grande réserve lithinifère découverte jusqu’à aujourd’hui et contiendrait une quantité de lithium nettement plus élevé que les salines de Bolivie. Ces dernières abritent environ 23 millions de tonnes de ce métal alcalin. D’après Anouk Borst, un géologue à l’Université néerlandophone de Louvain, ce gisement pourrait entraîner d’importants changements au niveau des prix et de l’approvisionnement de lithium, mais également au niveau de la géopolitique mondiale.

Du lithium enfermé dans l’argile

Contrairement au lithium des plus grandes réserves dans le monde, celui de la caldeira McDermitt n’est pas contenu dans de la saumure, mais dans de l’argile. Il y a environ 16 millions d’années, une gigantesque éruption magmatique a entraîné l’apparition d’importantes quantités de métaux, dont du lithium, dans le cratère. À la suite de l’éruption, ce dernier s’est rempli d’eau et s’est transformé en lac, déposant une couche de sédiments qui s’est mélangée au métal, formant de la smectite. En raison de l’activité volcanique, de la saumure est remontée à la surface, chargeant davantage la smectite de métaux, la transformant en une illite particulièrement riche en lithium.

Une exploitation qui crée des tensions

En théorie, il est plus aisé d’extraire du lithium contenu dans l’illite que celui dans la saumure. Par ailleurs, les réserves sont concentrées à l’extrémité sud du cratère ce qui devrait limiter l’impact environnemental de l’exploitation du gisement. Toutefois, il est important de préciser que l’extraction du lithium reste une activité très polluante. En fonction de la méthode utilisée, elle peut entraîner d’importants rejets de métaux lourds dans les eaux souterraines et une quantité non négligeable d’émissions de CO2.

Face aux éventuels dégâts pouvant être causés par l’exploitation de la caldeira McDermitt, les défenseurs de l’environnement ont tenté d’empêcher toute opération d’extraction. Ils ont été épaulés par des Amérindiens qui considèrent le Thacker Pass, la zone dans laquelle se trouve la mine, comme sacré. Cependant, malgré les arguments qu’ils ont avancés pour arrêter le projet, un tribunal fédéral a décidé de rejeter leur demande et d’autoriser l’exploitation de lithium dans la caldeira. Que pensez-vous de cette découverte ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .