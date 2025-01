« 9 fois la demande mondiale », la découverte d’un gigantesque gisement de lithium

Le lithium joue un rôle important dans les efforts de l’humanité pour lutter contre le changement climatique. Ce métal stratégique est utilisé dans les batteries qui alimentent nos appareils portables et nos véhicules électriques, sans oublier les accumulateurs qui stockent l’énergie générée par les sources renouvelables telles que le soleil et le vent. Étant donné qu’il entre dans la catégorie des terres rares, sa disponibilité est limitée à l’échelle mondiale. La Chine, le Chili et l’Argentine en sont actuellement les premiers fournisseurs dans le monde. Une réalité qui pourrait bientôt changer si l’on en croit l’Institut d’études géologiques des États-Unis.

Jusqu’à 9 millions de tonnes de lithium ?

En effet, l’USGS a récemment partagé une nouvelle qui pourrait avoir un impact sur l’équilibre mondial en matière de ressources minières. L’institut américain a publié un article révélant la découverte d’un important gisement de lithium dans la partie sud-ouest de l’État de l’Arkansas. Enfoui profondément sous terre, au sein d’une formation géologique connue sous le nom de Smackover, le dépôt pourrait contenir entre 5 et 19 millions de tonnes de lithium. Une quantité qui serait suffisante pour répondre à la demande mondiale pendant six ans. « Si elle était commercialement récupérable, la quantité de lithium présente répondrait à neuf fois la demande mondiale prévue de lithium dans les batteries de voiture en 2030 », a souligné l’organisme gouvernemental américain dans un communiqué.

Les États unis bientôt devant la Chine ?

La transition énergétique impliquant largement l’utilisation de véhicules électriques et de solutions de stockage efficaces et durables pour les énergies renouvelables, la demande mondiale de lithium devrait augmenter au cours des prochaines années. L’USGS affirme cependant ne pas avoir encore examiné le site de manière approfondie, mais si ces chiffres étaient exacts, ils placeraient les États-Unis devant la Chine qui est actuellement le premier producteur mondial de lithium avec des réserves estimées à 6,8 millions de tonnes. Cela signifie que le pays pourrait ne plus dépendre des importations chinoises pour répondre à ses besoins en batteries lithium.

Du lithium dans des saumures

Quoi qu’il en soit, les plus importants gisements de lithium connus au monde se trouvent en Argentine et en Bolivie, avec des réserves estimées respectivement à 22 millions et 23 millions de tonnes. Pour ce qui est du gisement américain nouvellement découvert, ses réserves de lithium seraient concentrées dans les saumures de la formation de Smackover qui est également célèbre pour ses abondantes réserves de pétrole et de brome. L’étude estime même que les saumures ramenées à la surface par les opérations d’extraction existantes pourraient avoir contenu jusqu’à 5000 tonnes de lithium dissous en 2022. Plus d’infos : usgs.gov. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .