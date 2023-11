L’inventeur des moteurs à aimants permanents en néodyme travaille sur une alternative sans terres rares

Bien que les voitures électriques n’émettent pas directement de gaz à effet de serre, elles ne sont pas totalement écologiques. Et pour cause, ces engins sont par exemple équipés de moteurs électriques qui utilisent des aimants permanents aux terres rares. Ces dernières sont des métaux rarement disponibles sur la planète. Leur extraction est néfaste pour l’environnement. D’ailleurs, plus de la moitié des réserves en la matière se trouvent en Chine. Le terme « terres rares » lui-même est assez vague, dans la mesure où il désigne un groupe de métaux ayant des propriétés très proches. La liste inclut notamment le néodyme, le terbium, le dysprosium et le praséodyme.

Clean Earth, des aimants pas comme les autres

General Motors est considéré comme l’un des inventeurs des moteurs à aimants permanents en néodyme qui équipent la plupart des véhicules électriques actuels. Cependant, conscient des inconvénients environnementaux de l’utilisation des terres rares et des enjeux politiques de l’extraction de ces métaux, le géant américain de l’automobile ambitionne de changer la donne. Pour ce faire, il vient de conclure un partenariat avec Niron Magnetics. Fondée en 2014, cette start-up originaire de Minneapolis, dans l’État du Minnesota, a développé un nouveau type d’aimant baptisé Clean Earth. Il s’agit d’un composant qui est complètement dépourvu de terres rares. À travers cette nouvelle collaboration, GM entend ainsi concevoir le premier moteur à aimants sans terres rares au monde, capable de répondre aux exigences des voitures électriques.

Plus abondant, plus durable

General Motors avance que ce partenariat avec Niron Magnetics est une démarche stratégique dans la mesure où les moteurs à aimants permanents sans terres rares constitueraient l’avenir des véhicules électriques. Au lieu d’utiliser du néodyme ou d’autres terres rares, l’aimant Clean Earth que la start-up a inventé est à base de nitrure de fer, un matériau plus abondant, et donc plus facile à extraire.

De plus, il s’agit d’un composé chimique plus durable. Il peut être obtenu localement, c’est-à-dire en Amérique du Nord, mais aussi dans d’autres régions du monde. L’autre avantage du nitrure de fer est que, selon Niron, il permet de fabriquer des aimants plus puissants.

Des moteurs à aimants permanents plus respectueux de l’environnement et plus efficaces

Grâce à leur champ magnétique plus fort, les aimants permanents à base de nitrure de fer devraient permettre de concevoir des moteurs de voitures électriques plus compacts et plus légers tout en étant plus efficaces. À travers leur partenariat, GM et Niron amélioreront davantage la conception de l’aimant Clean Earth. « Nous pensons que la technologie unique de Niron peut jouer un rôle clé dans le remplacement des minéraux de terres rares dans les moteurs de véhicules électriques et nous aider à développer notre chaîne d’approvisionnement nord-américaine pour les véhicules électriques. », a déclaré Anirvan Coomer, président de GM Ventures, la branche de General Motors chargée de la gestion des investissements. Plus d’informations : General Motors. Que pensez-vous de ce nouveau moteur ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .