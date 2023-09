Voiture électrique : Mahle invente le « moteur parfait » et sans terres rares en combinant deux innovations

Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons à tout prix nous affranchir des énergies fossiles. La décarbonisation du secteur du transport constitue à cet effet une grande priorité. Comme la plupart des acteurs du monde de l’automobile, le fournisseur allemand de pièces détachées Mahle ne compte pas ignorer ce marché largement prometteur. Preuve en est, l’entreprise a dévoilé lors du récent salon IAA Mobility ce qu’elle considère comme le « moteur parfait ». Le dispositif n’a pas encore de nom, mais il est né de la combinaison de deux technologies dévoilées précédemment par l’équipementier automobile.

Un moteur dépourvu de terres rares

Le premier concept, présenté en 2021, porte l’appellation de Magnet-free Contactless Transmitter ou MCT. Il est relatif à un moteur électrique qui ne comporte pas d’aimants permanents. Au lieu de cela, Mahle a opté pour des bobines en cuivre pour créer le champ magnétique nécessaire au fonctionnement du système. De plus, le concept met en œuvre une technologie d’induction sans contact. Étant donné que ce moteur ne contient pas d’aimants en terres rares, lesquelles proviennent essentiellement de Chine, il est plus écologique et moins cher à fabriquer.

Pouvant fonctionner en permanence à sa puissance maximale

En 2022, la firme a également fait parler d’elle en dévoilant un autre concept de moteur baptisé Superior Continuous Torque ou SCT. Celui-ci utilise un système de refroidissement à base d’huile pour prévenir la surchauffe du moteur. En plus d’impacter les performances des véhicules, ce phénomène est dangereux, car il peut provoquer des dommages importants. Avec cette technologie avancée, Mahle affirme pouvoir faire fonctionner le moteur de façon permanente entre 93 et 100 % de sa puissance maximale.

Une durée de vie particulièrement longue

Le nouveau moteur annoncé par Mahle dans le cadre du récent salon IAA Mobility associe les avantages du SCT et du MCT. Selon le fabricant, ce « moteur parfait » promet une durée de vie exceptionnellement longue. À cela s’ajouteraient une efficacité sans égale et des performances extrêmes sans risque de surchauffe. Comme il ne contient pas d’aimants en terres rares, ce moteur de nouvelle génération est plus respectueux de l’environnement. Et comme mentionné ci-dessus, son coût de fabrication devrait logiquement être inférieur à celui des moteurs conventionnels. Pour l’heure, nous ne savons pas encore quand le premier moteur bénéficiant de cette technologie sera disponible, mais une chose est sure, l’univers des véhicules électriques est à l’aube d’une grande révolution. Plus d’infos : Mahle.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().