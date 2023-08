MAHLE : l’invention d’une structure bionique pour mieux refroidir les batteries électriques

Avec la croissance rapide des ventes de véhicules électriques, le problème de génération de chaleur des batteries est devenu un important défi à relever pour les acteurs de l’industrie de l’automobile. En effet, en plus de menacer la sécurité des usagers, ce phénomène réduit la durée de vie des accumulateurs. Il s’agit d’un souci qui touche principalement les cellules au lithium. Face à cette réalité, les ingénieurs continuent à travailler au développement de solutions susceptibles de garder la température de fonctionnement des batteries dans une plage raisonnable. Justement, Mahle vient d’annoncer une technologie qui pourrait changer la donne.

Une nouvelle plaque de refroidissement pour les batteries au lithium

Le célèbre fabricant allemand d’équipements de moteurs à combustion interne, qui est également le propriétaire, depuis 2015, de la marque Delphi spécialisée dans la gestion de la chaleur, a publié un communiqué de presse rapportant l’invention le 10 août dernier. Selon la publication, la solution mise au point par l’entreprise consiste en un nouveau type de plaque de refroidissement de batterie. Ce qui distingue ce système des autres technologies, c’est le fait qu’il adopte une structure bionique. Autrement dit, il fonctionne suivant un procédé inspiré de la nature.

Contrôler efficacement le débit du liquide de refroidissement

Actuellement, pour refroidir les batteries au lithium et veiller à la bonne répartition de la température entre les cellules, on utilise des plaques de refroidissement liquide. Dans le cas du système développé par Mahle, le débit du liquide est régulé en fonction de la demande. L’idée est de contrôler automatiquement le flux en fonction des variations de température pour s’assurer que les cellules fonctionnent de manière optimale en toutes circonstances. L’entreprise affirme que sa solution peut réduire la plage de température de fonctionnement des accumulateurs de l’ordre de 50 %, diminuant en même temps les températures de pointe.

Une technologie efficace et durable

Par ailleurs, la structure bionique modelée à partir de la nature est plus rigide. Ce qui permettra de concevoir des batteries plus petites et plus efficaces. La technologie s’annonce également plus durable dans la mesure où la fabrication de la nouvelle plaque de refroidissement nécessite moins d’énergie et de matériaux. « Avec notre nouvelle plaque de refroidissement de batterie, nous nous éloignons des géométries techniques et utilisons des structures naturelles, telles que la forme du corail, ce qui a un effet exceptionnel sur notre technologie de refroidissement et offre de grands avantages en termes de stabilité structurelle », a déclaré le Dr Uli Christian Blessing, haut responsable chez Mahle. À noter que cette technologie innovante sera présentée lors du salon IAA Mobility, qui aura lieu à Munich du 4 au 10 septembre 2023.