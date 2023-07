L’invention d’une « cape thermique » passive qui prolonge la durée de vie des batteries des voitures électriques

À cause de leur batterie, les voitures électriques sont plus sensibles aux fluctuations des températures que les modèles thermiques. D’ailleurs, ce phénomène peut vite endommager leurs cellules au lithium. Consciente de cette réalité, une équipe de scientifiques de l’Université Jiao Tong de Shanghai, en Chine, a développé une housse qui peut garder votre véhicule électrique au frais pendant l’été et au chaud en hiver. Certes, il existe d’autres options pour préserver les VE d’un tel phénomène naturel, mais l’intérêt de cette invention réside dans le fait qu’il s’agit d’une solution à la fois simple, efficace et écologique.

Un nom semblable à celui d’un dieu romain

Les chercheurs de l’université chinoise ont baptisé leur invention « Janus » en référence au Dieu romain à deux visages. Il s’inspire de la façon dont la Terre se refroidit face au rayonnement solaire. Concrètement, la couche extérieure de la housse émet l’énergie qu’elle absorbe dans un spectre infrarouge à ondes longues. Ces ondes s’échappent, permettant ainsi à la voiture électrique de rester au frais. « Le manteau fonctionne essentiellement de la même manière que la terre se refroidit, par refroidissement radiatif. La terre est recouverte par l’atmosphère, et l’atmosphère est transparente à une certaine gamme d’énergie électromagnétique », explique Kehang Cui, auteur principal de l’étude.

Des matériaux bon marché et un procédé de fabrication déjà existant

La couverture Janus n’a donc pas besoin d’une source d’alimentation en énergie pour chauffer ou refroidir une voiture. Elle est constituée d’une couche de fibres de silice recouvertes de nitrure de bore. Ce dernier est un matériau similaire au graphite. Il est connu pour son albédo élevé, c’est-à-dire sa capacité à bien réfléchir la lumière. Les fibres ont ensuite été tressées et tissées pour former un tissu doux avant d’être collées à la couche intérieure, faite d’un alliage d’aluminium. Selon les chercheurs, cette technique d’assemblage est bon marché, étant donné qu’il se base sur un procédé courant.

Une efficacité accrue

Lors des tests, l’équipe a constaté que la housse pouvait garder la température de l’habitacle de la voiture recouverte à 22,8 °C — près de huit degrés en dessous de la température ambiante à l’extérieur du véhicule. Un autre véhicule dépourvu du dispositif était exposé au même endroit. Au terme de l’évaluation, celui-ci a affiché une température intérieure de 50,5 °C, soit une différence d’un peu moins de 28 °C entre les voitures ! Comme indiqué plus haut, la housse fait également ses preuves par temps froid en réchauffant la voiture. Pour y parvenir, les chercheurs ont eu recours à un procédé appelé « recyclage des photons ». Cela consiste à faire rebondir l’énergie piégée entre la voiture et la housse pour éviter la perte de chaleur. Plus d’infos sur cette page.