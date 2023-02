Voiture électrique : comment économiser votre batterie et votre autonomie en hiver ?

Vous êtes peut-être propriétaire d’une voiture électrique, un choix pour lequel vous avez opté afin de faire des économies de carburant et un geste pour la planète. Les voitures électriques fonctionnent donc grâce à l’électricité stockée dans leur batterie, et ce n’est pas un scoop ! Les batteries sont de petits objets sensibles au froid pour un moteur thermique, et elles le sont encore plus sur des véhicules électriques. La baisse de performance des batteries des voitures électriques se ressent plus que sur un moteur thermique, et il faut absolument préserver votre batterie avec quelques habitudes simples à mettre en œuvre. Explications.

Pourquoi les batteries de voitures électriques sont plus sensibles au froid ?

Cette sensibilité au froid est due au fait que les moteurs thermiques génèrent de la chaleur, alors que ce n’est pas le cas des moteurs électriques. Ainsi toute l’énergie disponible est utilisée pour faire fonctionner la voiture, que ce soit le chauffage ou l’alimentation du moteur. Le rendement des voitures électriques est excellent de 0 °C à 45 °C. Cependant, lorsque les températures deviennent négatives, ce n’est plus la même histoire et vos batteries pourraient en prendre un coup ! Les batteries des voitures électriques fonctionnent, pour la plupart, avec du Lithium-ion. Cependant, lorsque la température devient trop basse, les ions Li+ perdent une partie de leur capacité à se déplacer dans l’électrolyte.

Cette perte de performance des ions Li+ entraînera une perte de capacité de stockage et donc une perte d’autonomie du véhicule. De plus, les batteries Li-ion nécessitent une certaine température de fonctionnement (cela peut varier selon la technologie). Quand il fait froid, la batterie utilise une partie de son énergie pour se maintenir à la température optimale de fonctionnement (en s’échauffant). Enfin, contrairement aux moteurs thermiques qui utilisent la température du moteur, pour chauffer l’habitacle, cela s’avère impossible avec une voiture électrique qui doit pomper sur sa batterie pour chauffer les occupants.

Le chauffage, oui, mais avec parcimonie !

Le premier des postes à surveiller dans une voiture électrique, et par temps froid, est bien entendu le chauffage. Concrètement, si vous roulez avec le chauffage à fond dès la mise en route de la voiture, vous pourrez perdre jusqu’à 40 % de votre autonomie, selon le site spécialisé Autojournal.fr. Pour éviter cette perte considérable d’autonomie, vous pourrez recourir à quelques accessoires autonomes, comme des sièges chauffants ou un volant chauffant, si votre voiture en est équipée. Sinon, vous optez potentiellement pour ces accessoires chauffants externes, qui devront évidemment être chargés chez vous, avant d’être installés dans le véhicule.

Attention aux pneus !

Quel rapport entre les pneus et l’autonomie de la batterie ? En réalité, le phénomène est semblable à celui d’un moteur thermique. Si la pression de vos pneus est trop basse, vous consommez plus de carburant, et donc plus d’énergie dans le cas d’une voiture électrique. Les pneumatiques perdent environ 0,1 bar pour 10 °C. Il est ainsi recommandé de gonfler les pneus avec 0.2 bar de plus par temps glacial. Pour être efficace, le gonflage doit être effectué à froid avec un trajet de moins de trois kilomètres pour arriver au gonfleur. À vous de jouer pour continuer à rouler tranquillement.

