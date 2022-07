IBM et Mercedes travaillent sur une batterie quantique avec une autonomie d’1 million de kilomètre (sans recharge)

Il ne vous aura pas échappé que faire le plein d’essence ou de gasoil devient un luxe. Nous en sommes à peu près tous réduits à limiter nos déplacements, tant les prix des carburants ont flambé en France. Certains se sont tournés vers le bioéthanol ou ont acheté une voiture électrique pour tenter de réduire le coût de leurs déplacements. Cependant, les principaux problèmes des voitures électriques, même si les dernières innovations les améliorent, sont le temps de charge de la batterie et l’autonomie. Que diriez-vous alors d’une batterie quantique qui pourraient parcourir 1 million de kilomètre entre les charges ? Le rêve non ? On vous explique comment cela peut être rendu possible !

La physique quantique au secours des batteries ?

La physique quantique est un ensemble de théories physiques nées entre 1900 et 1930 et qui cherchent à expliquer le comportement des atomes et des particules (les électrons qui tournent autour du noyau d’un atome par exemple). Actuellement la voiture électrique possédant le plus d’autonomie est la Vision EQXX de Mercedes, un concept car présenté lors du CES 2022. Si elle venait à exister, elle aurait une autonomie de 1000 kilomètres grâce à une batterie de 100 kWh. Si la physique quantique entrait dans la danse, ce record de 1000 kilomètres pourrait bien voler en éclat. De nombreux chercheurs dans le monde planchent sur le développement de batteries quantiques pour atteindre des chiffres d’autonomie assez faramineux, il faut bien le reconnaître.

Pourquoi cela serait révolutionnaire ?

La physique quantique est un monde où les lois de la gravité n’existent plus vraiment et IBM ou Mercedes-Benz notamment, travaillent actuellement au développement de ces batteries du futur. Si cette batterie venait à voir le jour, et à être fiable, cela permettrait non seulement de gagner en autonomie, mais limiterait aussi les coûts de maintenance et évidemment les éventuels changements. Dans le monde, on ne compte plus les scientifiques, start-ups, ou entreprises qui planchent sur le sujet… Il faut avant tout savoir que les batteries possèdent une technologie complexe, et que même les piles boutons restent un mystère pour les scientifiques comme l’explique la docteure Jeanette Garcia, senior manager, applications et algorithmes quantiques chez IBM.

“On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur des piles. Cette chose est un mystère. Bien sûr, nous savons comment fabriquer des piles. Mais on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe à l’intérieur d’une pile, au niveau moléculaire, pendant qu’elle fonctionne.” IBM

L’idée d’IBM et de Mercedes Benz

Les deux géants de l’informatique et de l’automobile travaillent ensemble pour tenter de créer des systèmes informatiques quantiques capables de simuler les interactions moléculaires à l’intérieur d’une batterie. S’ils y parviennent, les batteries quantiques pourraient d’abord remplacer celles de nos smartphones qui ne connaîtraient plus les pannes de batteries… Puis dans un deuxième temps, elles équiperaient les voitures électriques. Pour ce faire, les scientifiques explorent un concept appelé « superabsorption ». A l’heure actuelle, les batteries fonctionnent sur un principe intuitif, c’est-à-dire que plus elles sont grosses, plus elles sont autonomes, mais plus elles demandent de temps pour les recharger.

La superabsorption inverserait alors le déroulement de la charge… Plus vous concentrez des molécules dans une batterie de ce type, plus elle se chargera rapidement. En extrapolant un peu, cela voudrait dire qu’une batterie de la taille d’une « voiture » se chargerait plus vite que celle de votre smartphone. Ces batteries quantiques pourraient avoir un autre avantage tout aussi important… Si la batterie peut parcourir 1 million de kilomètres, cela serait également bénéfique pour la Planète. On sait que la fin de vie des batteries électriques actuelles pourrait poser des problèmes dans un avenir proche, car elles sont difficilement recyclables… Les batteries quantiques demanderaient donc moins de matériaux de construction, et dureraient très longtemps avant de devenir inutilisables ! Les batteries quantiques sortiront-elles dans un an ou dans vingt ans, personne ne le sait, mais les scientifiques du monde entier y travaillent !