4 applications pour comparer les prix du carburant et faire des économies

Nous sommes nombreux à chercher le moyen de faire des économies, et notamment sur le prix de l’essence. Celui-ci ne cessant d’augmenter, certains privilégient le vélo ou encore les transports en commun. D’autres n’ont en revanche pas d’autres possibilités que d’utiliser leur véhicule afin de se rendre sur leur lieu de travail.

Eh bien, à tous ceux qui utilisent beaucoup leur voiture et en ont marre de payer leur essence trop chère, sachez que des applications existent. Elles permettent de comparer les prix des différentes stations essence. Grâce à elles, vous pouvez trouver votre point de réapprovisionnement le moins cher autour de vous ! Voici 4 d’entre elles.

Waze

Qui ne connait pas Waze ? Depuis ses débuts, l’application connait un réel succès auprès des automobilistes. En effet, celle-ci remplace les GPS que nous connaissons mais peut également nous alerter des différents dangers que nous pourrions rencontrer sur la route. Mais ce que peu de gens savent, c’est que l’application Waze peut également vous aider à trouver la station essence la moins chère du coin. Cette application peut être téléchargée aussi bien sur l’App Store que sur le Google Play Store.

Essence&Co

L’application Essence&Co est sûrement la plus fiable des applications de ce genre. Ses informations sont mises à jour régulièrement vous permettant de trouver la meilleure station essence. De plus, vous avez la possibilité d’affiner votre recherche selon le type de carburant que vous souhaitez, la distance maximale ou encore le prix de celui-ci.

Lorsque votre recherche se lance, une liste de nombreuses stations essences apparait. Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui vous convient le mieux ! Bien que les informations de cette application soient réputées comme étant fiables, il est conseillé de vérifier tout de même les prix avant de faire le plein de votre véhicule. L’application Essence&Co peut être télécharger via le Google Play Store ou encore l’App Store.

Gaspal

Bien qu’elle ne soit pas en tête sur le marché, l’application Gaspal n’en est pas moins très pratique et très facile d’utilisation. Tout comme ses concurrentes, cette application vous permet de trouver la station essence la moins chère et la plus près de votre domicile. De plus, vous pouvez également cibler votre recherche dans différentes villes ou régions. Cela vous permet de voir le prix du carburant sur votre lieu de vacances par exemple.

Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité de cette application ! En effet, un outil permet de suivre vos différentes dépenses en essence. Et cet outil pourrait bien permettre à Gaspal de grimper en tête du classement ! Vous pouvez télécharger l’application sur l’App Store ainsi que sur le Google Play Store.

Essence / Gasoil Now

Cette application fonctionne grâce à votre géolocalisation. Il vous suffit juste d’activer celle-ci et vous pouvez prendre connaissance des stations essence les moins chères autour de votre position. Le petit plus de cette application est qu’elle recense absolument tous les carburants, du plus répandu au plus rare ! L’application permet également de trouver les meilleurs prix de carburant où que vous alliez. Ce qui vous permet de faire le plein en évitant des détours inutiles ! Tout comme ses concurrentes, l’application Essence/Gasoil Now est téléchargeable sur l’App Store ainsi que sur le Google Play Store.