Frelons asiatique : où et comment bien poser les pièges pour en capturer un maximum ?

Vous connaissez probablement le vespa velutina nigrithorax, même si vous l’appelez plutôt frelon asiatique. Avec les températures qui se stabilisent autour de 15 ° C, les reines frelons commencent à chercher à fonder leurs nids primaires, qui deviendra une future colonie de 1 500 individus. Apparu en 2004, par hasard puisque caché dans une poterie venue de Chine, cet insecte nuisible depuis 2012, n’a cessé de proliférer et envahit désormais la France entière. Le Sénat vient, à l’unanimité, de voter un plan de lutte national, en attendant le vote de l’Assemblée nationale, continuons à poser des pièges. Mais, comment piéger les frelons asiatiques ? Avec quel appât ? Et, à quels endroits poser les pièges ? Je vais tout vous expliquer.

Où et comment bien poser les pièges ?

Le piégeage de printemps est encore controversé comme l’utilisation de pièges « bouteille » à qui l’on reproche de ne pas être assez sélectifs. Néanmoins, la plupart des pièges, aujourd’hui, présentent des ouvertures conçues pour laisser entrer et ressortir la plupart des insectes, hormis le frelon asiatique, plus gros. Au printemps, le piégeage vise à capturer les reines frelons asiatiques, avant qu’elles ne donnent naissance à des milliers de frelons, qui eux, dévoreront les abeilles. La plupart des apiculteurs s’entendent sur le fait qu’il faille piéger les reines au printemps. Dans chaque région, le piégeage peut intervenir à différents moments puisque les reines sortent lorsque les températures se stabilisent de 12 à 15° C durant quelques jours. Et, une fois les pièges posés, il doit rester en place au moins six semaines. Quant au lieu, le piège doit de préférence se situer près des endroits suivants :

Anciens nids

Composteurs

Arbres fruitiers

Haies d’arbustes ou de plantes mellifères

Ruches

Points d’eaux ensoleillées

Quant à la hauteur, les reines frelons ne volent pas très haut, il faudra donc installer le piège à 1,50 m au maximum de hauteur, au soleil le matin, alors à l’est.

Quel piège faut-il installer ?

Dans le commerce, il existe des pièges très sélectifs présentés sous forme de caisse avec des grilles pour la capture. Néanmoins, ces pièges sont souvent onéreux, et plus adaptés aux apiculteurs. Pour le grand public, les pièges les plus simples à mettre en place sont ceux que l’on visse sur une bouteille, ou qui présentent un couvercle et un contenant. Vous retrouverez de nombreux exemples de pièges dans les articles que nous leur avons consacrés. Le piège bouteille, controversé pour sa sélectivité, mais efficace, et très utilisé, doit l’être avec un galet au fond du contenant. Cela permet aux autres insectes piégés d’avoir une échappatoire et de ne pas se noyer dans l’appât. Et, justement, concernant l’appât de printemps, la recette est toujours la même :

1/3 de vin blanc sec pour attirer les frelons asiatiques et repousser les abeilles

1/3 de bière alcoolisée

1/3 de sirop de fruits rouges (cassis, grenadine)

Sous le bouchon, ou sous le couvercle du piège, vous pouvez ajouter un peu de miel. L’appât doit être changé tous les huit jours, en prenant soin de laisser quelques frelons morts, à l’intérieur, pour attirer les autres, grâce aux odeurs qu’ils dégagent.

Ce qu’il ne faut jamais faire…

Si vous n’êtes pas parvenu à éliminer les reines et que des nids sont visibles, prenez des précautions avant de tenter de le détruire. Tout d’abord, il faut attendre le soir, car les frelons asiatiques sont des insectes diurnes, qui rentrent au nid, la nuit. Ensuite, il faut absolument boucher toutes les entrées avec du coton, avant d’enfermer le nid dans un sac-poubelle, et de fermer solidement ce dernier. Il est également recommandé de porter une combinaison, des gants, un casque et des protections pour le visage. Le frelon asiatique n’attaque pas l’homme, sauf s’il se sent menacé.

La destruction de son nid sera, de toute évidence, ressentie comme une menace, et ils pourront alors attaquer en groupe. En revanche, ne tirez jamais un coup de fusil dans un nid, vous ne feriez que les disperser. Ne noyez pas non plus un nid avec une lance à eau ou un nettoyeur haute pression, vous risqueriez des piqûres en série. Le plus judicieux étant tout de même de faire appel à un professionnel pour détruire un nid détecté. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

