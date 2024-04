Voiture électrique : Talent New Energy dévoile une batterie d’une autonomie de plus de 2 000 km

La distance pouvant être parcourue entre deux charges est l’une des principales raisons expliquant pourquoi les particuliers hésitent encore à investir dans une voiture électrique. Lors d’un sondage réalisé en 2020 par YouGov en France, en Finlande, en Italie et en Allemagne, 58 % des personnes interrogées ont cité l’autonomie comme un des principaux freins à l’achat de ce type de véhicule. Dans le but d’augmenter significativement la distance pouvant être réalisée par les voitures électriques, l’entreprise chinoise Talent New Energy a développé une batterie à semi-conducteurs très innovante sur le papier. Cette dernière aurait une densité énergétique nettement supérieure à celle des accumulateurs disponibles sur le marché et permettrait de parcourir plus de 2 000 km, en une seule charge…

Des matériaux spécifiques pour optimiser les performances de la batterie

Pour optimiser les performances de sa batterie, l’entreprise explique avoir apporté de nombreuses améliorations à l’ensemble des éléments qui composent les accumulateurs à semi-conducteurs. L’entreprise chinoise précise avoir opté pour du manganèse riche en lithium au niveau de l’électrode positive et un composite de lithium à la fois large et mince, dans l’électrode négative. L’électrolyte, quant à lui, est constitué d’un matériau à base d’oxyde composite pensé pour résoudre les problèmes d’impédance qui ont un impact négatif sur les performances des batteries présentes sur le marché. Outre les matériaux, la société explique avoir mis en place un réseau efficace de transmission d’ions et d’électrons dans la cathode de sa batterie, afin d’améliorer la migration des particules chargées.

Une autonomie de plus de 2 000 km

En sélectionnant méticuleusement les composants et en réduisant l’impédance, la société chinoise aurait réussi à développer une batterie à semi-conducteurs de 120 Ah, avec une densité énergétique exceptionnelle de 720 Wh/kg, soit le double de celle des batteries WeLion. Grâce à la densité énergétique et à la capacité de stockage de son accumulateur, Talent New Energy estime que celle-ci permettrait à une voiture électrique de parcourir une distance de plus de 2 000 km, avec une seule charge. À noter que les batteries semi-solides produites par WeLion comptent parmi les accumulateurs de voitures électriques les plus performants. Elles ont une densité énergétique de 360 Wh/kg et leur autonomie est estimée à un peu plus de 1 000 km. Elles sont destinées aux véhicules électriques de la marque Nio.

Pas d’application prévue, pour le moment…

Hormis les chiffres concernant les performances exceptionnelles de sa batterie à semi-conducteurs, Talent New Energy n’a pas partagé plus d’informations sur cette nouvelle technologie. L’entreprise a tout simplement affirmé que son produit a été conçu pour les voitures électriques, mais n’a évoqué aucun projet concret consistant à l’intégrer dans des modèles spécifiques. Quoi qu’il en soit, cet accumulateur pourrait être une piste intéressante pour améliorer significativement l’attrait des VE et favoriser leur adoption par un plus grand nombre. Pour information, l’entreprise Talent New Energy a été fondée en 2018 et est spécialisée dans le développement d’accumulateurs à semi-conducteurs et de matériaux destinés aux dispositifs de stockage d’énergie utilisant le lithium. Elle a travaillé sur de nombreux projets, dont la production de batteries de 200 MWh. Plus d’informations sur leur site. Selon vous, est-ce l’autonomie qui freine l’achat des véhicules électriques en Europe ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .