L’invention d’un kit trop mignon pour transformer une Citroën AMI en Citroën type H

En passant devant un lycée de Versailles (78), banlieue parisienne plutôt très chic, j’ai pu observer des dizaines de Citroën AMI, attendant sagement le retour de leurs propriétaires. Honnêtement, c’est un phénomène presque surréaliste : la Citroën AMI, ce petit quadricycle électrique à l’apparence simpliste, est devenue la star des parkings des lycées privés et des quartiers chics. Qui aurait cru qu’un véhicule aussi minimaliste et abordable deviendrait l’icône de la jeunesse dorée ? Je ne peux que constater, qu’en revanche, pour la personnalisation, c’est raté, même si certains collent quelques autocollants, ou repeignent les rétroviseurs, elles sont toutes semblables, alignées comme des cubes. On repassera pour le côté fun ! Pourtant, cette uniformité pourrait bien être révolue grâce à l’audacieux projet du carrossier italien Caselani, qui entend redonner du caractère à la petite AMI avec un design résolument rétro. Inspirée du célèbre Type H, ce kit donne un air rétro absolument génial aux Citroën AMI. Découverte.

Un relooking inspiré du mythique fourgon Citroën HY

Caselani, spécialiste des transformations inspirées des véhicules vintage, s’est attaqué à la Citroën AMI en lui offrant une cure de nostalgie. Son concept, baptisé « Type-Ami », reprend les codes esthétiques du célèbre fourgon Citroën HY (Type H), produit de 1948 à 1981. Ce dernier, reconnaissable à sa carrosserie « ondulée », était l’incontournable compagnon des artisans et commerçants de l’époque. Le boucher de mon petit village faisait sa tournée avec un type H gris, tiens, comme l’AMI, si ma mémoire ne flanche pas ! En observant les images fournies par le designer, j’avoue que le kit de transformation de Caselani apporte à la petite AMI cette touche rétro. Étrangement, et puisqu’elles sont toutes semblables, le kit lui donne un petit coup de jeune étonnant !

Comment Caselani a relooké l’AMI ?

Spécialiste des relookings automobiles, le designer Caselani, a, tout simplement, remplacé les panneaux d’origine de l’AMI, par des éléments en fibre de verre finement travaillés. L’avant, l’arrière, les portières et les ailes sont revus, mais sans ajout de poids, préservant ainsi la légèreté et l’agilité du véhicule. C’est réellement une bonne idée, car la Citroën AMI standard souffre d’un manque cruel de différenciation… Lorsque les cours sont finies, toutes les AMI se suivent et se ressemblent, c’est presque risible quand on sait que les ados cherchent souvent à se différencier de leurs camarades !

Eh bien, le kit Type-Ami va leur permettre, enfin, de se distinguer. Les conducteurs pourront choisir parmi six couleurs unies et trois métallisées, avec la possibilité d’opter pour une teinte sur mesure. Le design bosselé et les lignes gravées sur la carrosserie rappellent avec justesse le véhicule d’antan, tout en conservant les atouts modernes de l’AMI : un toit ouvrant, une prise en main facile et une conduite accessible aux jeunes conducteurs.

Une géniale collaboration, comme souvent avec Caselani !

Je n’achèterais pas d’AMI, personnellement, je la trouve tout simplement horrible, mais c’est un avis personnel et il n’engage que moi. En revanche, cette refonte née d’une collaboration entre David Obendorfer, designer de Caselani, et le Centre de Style Citroën dirigé par Pierre Leclercq, pourrait booster les ventes et ôter ce côté uniforme !

De plus, avec ce kit Type-Ami, Caselani ouvre la voie à une personnalisation plus poussée des quadricycles électriques, procurant une alternative au format standardisé des AMI traditionnelles. Et vous, seriez-vous tenté par une AMI revisitée en hommage au mythique fourgon Type H ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .