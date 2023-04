Morris JE, un fourgon 100 % électrique inspiré du J-Type et de l’Estafette

Le contexte économique actuel est difficile pour tous les secteurs, ainsi que pour les particuliers. Inflation, augmentation du coût des énergies, difficultés pour obtenir un crédit bancaire, etc. Cela n’a pourtant pas empêché la start-up britannique Morris Commercial de boucler son opération de financement pour le « Morris JE », un fourgon électrique destiné aux professionnels et aux adeptes des modèles des années 1959 et 1980. Le Morris JE se fonde sur le design de la non moins camionnette de renom Morris J-type des années 1950 et a été modernisé pour répondre aux normes environnementales actuelles. Le bouclage du financement devrait permettre une entrée en production rapide et une commercialisation dans toute l’Europe… Nostalgique, mais écolos, il est fait pour vous ! Découverte.

Les utilitaires se modernisent

Souvenez-vous de la Renault Estafette, premier véhicule de la marque française, avec un moteur à traction. Elle ressemblait à un gros cube et était utilisée par les marchands ambulants ou artisans. Cette Estafette a connu un succès fou dès sa sortie, puisqu’elle était la première du nom. Comme le Morris J-Type, au Royaume-Uni. Inutile de vous rappeler que ces deux véhicules étaient de gros consommateurs de carburant. Jouant sur la nostalgie, la firme britannique sortira donc bientôt le Morris JE, une version électrique et totalement modernisée de son antique J-Type !

Et pour garder le charme complet, le nouveau Morris électrique sera produit dans la même région que son prédécesseur, près d’Oxford, en Angleterre. Le futur Morris JE devrait être vendu autour de 68 000 €, un sacré investissement ! D’ailleurs, la firme ambitionne seulement 1 000 unités par an, avant d’augmenter sa production, en cas de succès. Une version pickup et une autre « minibus » verront peut-être le jour dans les années à venir.

Les détails du futur Morris JE

Avec son extérieur élégant et son intérieur spacieux, le Morris JE offre une solution pratique et écologique pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en disposant d’un véhicule utilitaire fiable et fonctionnel. Le Morris JE est équipé d’un moteur électrique et peut parcourir 320 km avec une charge complète. Il dispose également d’un système de charge rapide qui peut charger la batterie à 80 % en seulement 30 min. Cette particularité fait de ce modèle un véhicule idéal pour les livraisons en ville et les déplacements locaux.

La conception interne de Morris JE peut être personnalisée pour fournir une solution adaptée aux besoins de l’entreprise. Il dispose d’un grand espace de chargement qui peut être aménagé selon les besoins de l’utilisateur. En effet, il est pourvu d’étagères, de tiroirs, de supports de fixation et de panneaux de protection pour protéger les marchandises transportées.

La sécurité sera aussi au rendez-vous !

Morris Commercial vise les professionnels avec le Morris JE, à travers un véhicule robuste et fiable. Pour répondre à cette problématique, la firme britannique a doté son nouveau véhicule de freins à disques sur les quatre roues, d’un système de stabilisation de la trajectoire électronique et d’airbags pour le conducteur et le passager. Lors de sa présentation au salon du véhicule utilitaire de Millbrook en septembre 2022, il a été salué pour son charme et son élégance. Mais, il a aussi étonné par ses capacités de chargement : 2,4 m de long dans lesquels deux palettes peuvent entrer, et jusqu’à 6,5 m³. Il peut également remorquer jusqu’à une tonne avec une autonomie annoncée à 400 km, pour une charge à 50 kW. Plus d’informations : morris-commercial.com