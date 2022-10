Super Soco TC : cette moto électrique performante au style néo-rétro ne coûte que 3 190 €

À l’instar des vélos électriques, les motos électriques gagnent de plus en plus en popularité. En effet, elles permettent une mobilité rapide, pratique et écologique en milieu urbain. De plus, elles nécessitent peu d’entretien. Le fabricant chinois Super Soco, propose une moto électrique vintage taillée pour la ville : la Super Soco TC. Il s’agit probablement de l’un des modèles de référence sur le marché des équivalents des 50 cm³ en termes de performances. Qui plus est, la Super Soco TC est accessible sans permis aux personnes nées avant le 1ᵉʳ janvier 1988. Un permis AM est requis pour ceux ou celles né(e)s après cette date.

Une inspiration vintage alliée à une technologie moderne

Ce véhicule à deux-roues pas comme les autres, classé cinquième dans le top 10 des motos électriques de notre dossier, propose une combinaison harmonieuse entre design vintage et touche moderne. Dans ce style rétro, il est proposé en trois coloris différents. Son cadran en aluminium et en acier lui procure légèreté et robustesse. Grâce à un moteur BOSCH haute performance, la Super Soco TC est suffisamment puissante pour vous permettre de sillonner la jungle urbaine. En effet, ce bloc possède une puissance nominale de 1 900 watts (3 000 watts en pic).

Une batterie lithium-ion haute performance

La Super Soco TC peut rouler jusqu’à 45 km/h. Dans sa version débridée, l’engin est capable de frôler les 70 km/h. Le système de freinage comprend un disque avant de 240 mm et arrière de 180 mm. Cette moto électrique dispose aussi d’un éclairage LED intelligent qui s’ajuste automatiquement en fonction de la luminosité de l’environnement. Niveau alimentation, l’engin intègre une batterie amovible de 60 V/30 Ah, soit de 1.8 kWh. Celle-ci est composée de cellules lithium-ion haute performance avec un système de gestion intelligent (BMS).

“La Super Soco TC est une moto électrique équivalent 50 cm3. Elle possède « tout d’une grande » : son cadre est en aluminium et en acier. Il associe légèreté et rigidité. Son design est à la fois vintage et moderne. Elle est accessible sans permis si vous êtes né avant le 1er janvier 1988. Sinon, vous aurez besoin du permis AM, au minimum.” GO2ROUES

Jusqu’à 160 km d’autonomie

L’une des principales qualités de la Super Soco TC réside dans le fait qu’elle peut accueillir une seconde batterie, ce qui permet d’étendre l’autonomie. Toutefois, pour en profiter, il faudra débourser 900 € supplémentaires. Grâce à une technologie de charge dynamique, le pilote dispose de suffisamment de puissance pour parcourir 20 à 30 km après seulement une charge de 20 minutes sur prise classique.

Toutefois, il faudra patienter cinq heures pour une charge complète. L’autonomie fournie par une batterie est de 80 km. Avec deux accumulateurs, elle peut monter jusqu’à 160 km. On trouve la Super Soco TC à partir de 3 190 €. Cette moto électrique est garantie deux ans pièces et main-d’œuvre, batterie incluse, et elle est éligible aux Bonus Écologiques de l’état.

La moto électrique Super Soco (3 190 € dès 98.88€/mois Avant Bonus Écologique)