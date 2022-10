TromoxMino : cette petite moto électrique futuriste ne coute que 2990 euros

Fabriquée par la start-up chinoise Tromox, la Tromox Mino est une moto électrique compacte connectée monoplace. Son design à la fois moderne et personnalisable a été imaginé par des ingénieurs italiens. Le résultat est incontestablement réussi avec quelques petits traits qui rappellent la Honda MSX125 Grom. Grâce à son empattement de seulement 1 020 mm, sa hauteur de selle de 680 mm et son poids de 68 kg, cette mini-moto est facile à manier, même pour les débutants. Elle est déjà mise en vente en Chine depuis 2020 et en Europe depuis plusieurs mois. Elle est arrivée tout récemment sur le marché français.

Une moto écologique pour tous

La TromoxMino est pratique pour se faufiler entre les trafics en ville, mais aussi pour dévaler les terrains raides. Elle est toutefois réservée aux personnes de moins de 1m80 et pesant moins de 100 kg. Accessible pour les plus de 14 ans, ce deux-roues requiert un permis AM ou BSR. Cependant, pour les personnes nées avant le 1er janvier 1988, le permis n’est pas obligatoire. “Rendez chacun de vos déplacements plus fun avec la Tromox Mino ! Elle est une petite moto électrique joueuse et idéale pour un usage urbain. Sa vitesse maximale est de 45 km/h pour une autonomie maximale de 60 kilomètres.”

Un deux-roues équivalent 50 cc

La Tromox Mino est dotée de roues avant et arrière de 10 pouces. Son cadre à double berceau tubulaire en acier est équipé d’un bras oscillant en aluminium. Le freinage se fait grâce à un frein avant et arrière à disque hydraulique avec CBS. Quant au moteur, il dispose d’une puissance nominale de 1200 Watts, équivalente à celle d’un cyclomoteur de 50 cc, et est couplé à une batterie interchangeable signée Samsung. Logée sous le faux réservoir, cette dernière offre une autonomie maximale comprise entre 50 et 60 km. Elle affiche une capacité de 60V/31Ah, soit 1,86 kWh. L’accumulateur, étant amovible, peut être rechargé partout où il y a une prise domestique 220V. Mais il est également possible de le recharger depuis la moto, sans l’extraire. Il faut compter environ 5 heures de charge pour faire le plein de batterie. La vitesse maximale promise est de 60 km/h et jusqu’à 45 km/h en mode bridé.

Une moto intelligente

La Tromox Mino se connecte à un smartphone via une application mobile. Ainsi, le pilote a la possibilité de démarrer ou d’éteindre sa moto via son téléphone. On peut également consulter l’état de la batterie, le nombre de kilomètres parcourus ou effectuer certains réglages via l’appli. La connexion au Cloud, permet par ailleurs de recevoir des mises à jour en direct (OTA). Malgré ses caractéristiques haut de gamme, cette moto électrique est vendue à un prix intéressant : 2990 euros.

